По книге Бритни Спирс снимут байопик о певице

Уже известно имя режиссера – им выступит Джон М. Чу, постановщик «Безумно богатых азиатов» (2018) и второго «Шага вперед» (2008).



Britney Spears

Продюсером будущего фильма станет Марк Платт, работавший над «Ла-Ла Лендом» (2016), «Круэллой» (2021) и другими известными картинами. Бритни Спирс – большая его поклонница, вот что она написала в соцсетях еще до анонса байопика:

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«С радостью рассказываю фанатам, что работаю над секретным проектом вместе с Марком Платтом. Он сделал много моих любимых фильмов. Следите за новостями».

Поклонники Спирс быстро поняли, что певица имела в виду байопик о себе. Производством картины займется студия Universal Pictures, создавшая «8 Милю» (2002) об Эминеме и «Голос улиц» (2015) об N.W.A., легендарной рэп-группе. У режиссера Джона М. Чу тоже есть «музыкальный» опыт: он снял документалку «Джастин Бибер: Никогда не говори никогда» (2011) и готовит к выходу мюзикл «Злая: Часть первая» с участием Арианы Гранде. Премьера «Злой» должна состояться 25 декабря 2024 года.