Britney Spears будет платить еще большую сумму алиментов

36-летняя певица согласилась ежемесячно выплачивать содержащему их общих сыновей Джейдена и Шона Федерлайну еще больше на несколько тысяч долларов ежемесячно, сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.



Бритни Спирс

Конкретные условия соглашения пока неизвестны.

Спирс, потерявшая право самостоятельно распоряжаться финансами и опекать детей после срыва в 2008 году, судится об алиментах с Федерлайном с февраля. В августе Спирс пришлось выплатить Федерлайну дополнительные $110 тыс. До этого она выплачивала ему по $20 тыс. ежемесячно.

Кроме Джейдена и Шона, у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от Бритни Спирс, больше не может зарабатывать большие деньги своей основной профессией — танцами.