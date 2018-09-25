Britney Spears будет платить еще большую сумму алиментов

Опубликовано пользователем

Бритни Спирс и Кевин Федерлайн закончили судебные разбирательства по поводу алиментов.

36-летняя певица согласилась ежемесячно выплачивать содержащему их общих сыновей Джейдена и Шона Федерлайну еще больше на несколько тысяч долларов ежемесячно, сообщает Газета.ru со ссылкой на Fox News.

Бритни Спирс
Бритни Спирс

Конкретные условия соглашения пока неизвестны.

Спирс, потерявшая право самостоятельно распоряжаться финансами и опекать детей после срыва в 2008 году, судится об алиментах с Федерлайном с февраля. В августе Спирс пришлось выплатить Федерлайну дополнительные $110 тыс. До этого она выплачивала ему по $20 тыс. ежемесячно.

Кроме Джейдена и Шона, у Федерлайна есть еще четверо детей. В суде 40-летний артист утверждал, что, в отличие от Бритни Спирс, больше не может зарабатывать большие деньги своей основной профессией — танцами.

Быстрый поиск: 