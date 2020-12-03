Бритни Спирс выпустила первую за год новую песню «Swim In The Stars»

«Swim In The Stars» - первая оригинальная песня Спирс в этом году, она выходит в сопровождении визуализатора.

Это ранее неизданная песня «Swim in the Stars», оставшийся трек на RCA Records, который изначально был записан во время сессий для альбома Glory (2016). Несмотря на то, что все эти годы он был отложен на полку, его позитивный текст о том, что нужно ненадолго забыть о своих заботах и ​​радоваться, - фактически звучит весьма освежающе и актуально для коронавирусного года.

«Голова вперед, полностью вниз / В объятиях гравитации мы утонем / Мир наш / Когда мы плывем среди звезд», - поет Бритни Спирс.

Выпущенная песня будет включена в роскошное виниловое издание Glory, которое выйдет в эту пятницу 4 декабря. Расширенный альбом также включает в себя никогда ранее не выпускавшуюся коллаборацию с Backstreet Boys под названием «Matches», а также различные ремиксы на «Mood Ring».



Обложка Britney Spears - Glory (2020)

Ранее поклонники певицы даже ставили ставки на betcity.ru на то, выпустит ли Бритни Спирс новую песню в этом году. В прошлом месяце было заявлено, что Спирс «больше не будет выступать», пока ее отец сохраняет контроль над ее делами. Комментарии, сделанные поверенным Сэмюэлем Д. Ингэмом, были сделаны после того, как судья Верховного суда Лос-Анджелеса Бренда Пенни отказалась отстранить Джеймса Спирс от его роли в опекунстве, которое контролировало карьеру и финансы Спирс с момента ее психического срыва в 2008 году.

В документах, поданных 3 ноября, назначенный судом адвокат Спирс Ингхэм утверждал, что звезда понесет «убытки и травмы», если Джеймсу будет позволено сохранить свое положение.

Адвокат Джеймса Спирса, Вивиан Ли Торин, с тех пор ответила на претензии и сказала, что Джеймс вывел певицу из долгов до чистой прибыли более 60 миллионов долларов.

Это последнее судебное разбирательство происходит на фоне продолжающейся кампании #FreeBritney, в которой утверждается, что певица находится под контролем Джеймса.