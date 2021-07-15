Бритни Спирс впервые получила своего адвоката

Ранее адвокат Сэмюэл Д. Ингхэм, которого суд назначил артистке в 2008 году, подал заявление об увольнении.

Издание пишет, что представлять исполнительницу в этом деле будет бывший федеральный прокурор Мэтью Розенгарт. Он, как рассказали источники газеты, будет более активно действовать и настаивать на прекращении опекунства отца певицы.

До этого Розенгарт работал с Мадонной, Шоном Пенном и Стивеном Спилбергом. Не и сключено, что именно Мадонна, активно выступавшая в защиту прав Бритни, посоветовала ей этого юриста.



Britney Spears

Розенгарт вместе с Бритни предстал перед судом 14 июля по видеосвязи. Певица повторила свои обвинения в адрес отца, а Мэттью заявил, что если бы Джейми Спирс любил свою дочь, «он бы сегодня ушел в отставку».

- Я здесь, чтобы избавиться от отца и предъявить ему обвинение в злоупотреблении опекой, - сказала Бритни и добавила, что хочет, чтобы в отношении Джейми было проведено расследование.

К слову, ранее осведомленные источники из окружения семьи сообщили, что, по их данным, на судебные издержки по делам опекунства Спирс потратил деньги своей дочери (которыми распоряжаться не имеет право).

В тот же вечер Бритни виртуально «присоединилась» к движению за свое освобождение от опеки отца, разместив в своем инстаграме хэштег #FreeBritney, которым уже давно пользуются ее поклонники и звездные друзья. Так же поступил и бойфренд певицы Сэм Асгари.

- Спасибо моим фанатам, которые поддерживают меня... – написала звезда. - Вы не представляете, что для меня значит поддержка таких потрясающих поклонников!!!! Да благословит вас всех Бог!

Бритни Спирс — одна из самых популярных певиц конца 1990-х — начала 2000-х. Психическое здоровье артистки, употреблявшей алкоголь и наркотики, пошатнулось после развода с мужем Кевином Федерлайном в 2007 году. Они были женаты с октября 2004 по июль 2007 года, у пары есть двое сыновей.

Отец Бритни Спирс получил опекунство над ней в 2008 году по решению суда. Исполнительница борется за отстранение Джеймса Спирса от опекунства, однако в ноябре прошлого года лос-анджелесский суд встал на сторону ее отца. В ноябре 2020 года после очередного запроса Спирс о лишении отца права на опекунство по решению суда соопекуном артистки стала финансовая компания Bessemer Trust.

В июне 39-летняя Спирс в виртуальном режиме выступила по телефону на новом судебном заседании в Лос-Анджелесе с просьбой лишить отца статуса опекуна. Певица раскритиковала действия своей семьи, а также отметила, что она травмирована и несчастна. Позже издание Variety сообщило, что судья, предположительно, решил отклонить запрос артистки.