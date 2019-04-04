Бритни Спирс снова положили в психушку

Певица сама приняла решение пройти курс лечения. Бритни пробудет в клинике как минимум месяц. У ее отца Джейми Спирс было две операции, чтобы поправить основные проблемы с кишечником и толстой кишкой. Вторая операция была недавно, но он страдает от осложнений. Проблемы Джейми начались в конце прошлого года после того, как его толстая кишка спонтанно разорвалась.



Britney Spears с отцом

Бритни опубликовала фото со словами: «Влюбись в заботу о себе, уме, теле, духе» вместе с надписью: «Нам всем нужно уделить немного времени для себя».

Как сообщает TMZ, с 2008 года Бритни находится под наблюдением по вопросам, связанным с ее психическим здоровьем.

- Бритни совсем перестала спать, она очень измучена, - рассказали друзья певицы журналистам.

Артистка не скрывает, что всем обязана отцу: в 2007 году он буквально вытащил ее с того света, когда Бритни плотно подсела на наркотики. Именно тогда у певицы начались ментальные проблемы (все помнят, как она внезапно обрила голову, и как неистово лупила зонтиком машину папарацци).

В рейтинге самых высокооплачиваемых певиц по версии Forbes Спирс занимает 10-е место с доходом 30 миллионов долларов в год. Немалую долю в ее заработках занимали гонорары за шоу в Лас-Вегасе, которое она теперь отменила из-за болезни отца. Всего же ее состояние оценивается в 200 миллионов долларов.