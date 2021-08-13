Отец Бритни Спирс впервые пообещал уйти из ее опекунов

Джейми Спирс подал юридические документы, чтобы отказаться от опекунства, хотя он сомневается, будет ли смена опекуна в “наилучших интересах Бритни”.

«Тем не менее, даже несмотря на то, что мистер Спирс является постоянной мишенью неоправданных атак, он не верит, что публичная битва с его дочерью за то, что он продолжает служить ее опекуном, будет в ее интересах. Таким образом, даже несмотря на то, что он должен оспорить это необоснованное ходатайство о своем отстранении, мистер Спирс намерен сотрудничать с Судом и новым адвокатом своей дочери, чтобы подготовиться к упорядоченному переходу к новому опекуну», - говорится в документах.



Britney Spears

Большая часть документов также возлагает вину на мать Бритни - Линн Спирс. «По просьбе и указанию мисс Спирс Линн практически не принимала участия в обучении, не говоря уже об участии в жизни мисс Спирс - в течение большей части 13 лет ее существования. Суд не может полагаться на неподтвержденные утверждения и предположения человека, с которым г-жа Спирс избегала общения на протяжении большей части своей взрослой жизни. (Несмотря на это, мистер Спирс или другие члены команды профессионалов часто поощряли мисс Спирс к разговору с ее матерью в надежде на восстановление этих отношений, и мисс Спирс иногда соглашалась). Господин Спирс продолжает послушно служить, и его нельзя отстранять или увольнять, и уж тем более не на основании ложных обвинений. Г-н Спирс готов уйти в отставку, когда придет время, но переход должен быть упорядоченным и включать решение вопросов, находящихся на рассмотрении Суда. Для достижения этого результата Суд должен побуждать все заинтересованные стороны встречаться и совещаться для решения нерешенных вопросов в наилучших интересах г-жи Спирс».

Поверенный Спирс Мэтью Розенгарт, который стал ее адвокатом в июле, выступил с заявлением, в котором назвал этот шаг «крупной победой Бритни Спирс и еще одним шагом к справедливости». Однако заявление Розенгарта ясно дает понять, что борьба еще не окончена.

«Мы рады, что мистер Спирс и его адвокат сегодня признали в заявлении, что он должен быть отстранен. Однако мы разочарованы их продолжающимися постыдными и достойными осуждения нападками на г-жу Спирс и других, - сказал он. - Мы с нетерпением ждем продолжения нашего энергичного расследования поведения мистера Спирса и других за последние 13 лет, когда он получил миллионы долларов от имущества своей дочери, и я с нетерпением жду получения показаний под присягой мистера Спирса в ближайшем будущем. Тем временем, вместо того, чтобы выдвигать ложные обвинения и дешево обвинять собственную дочь, мистер Спирс должен хранить молчание и немедленно отойти в сторону».