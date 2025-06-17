Глава Rocket Records ответил на обвинения Люси Чеботиной

Чеботина решила поднять вопрос о правах на свои музыкальные треки, которые, по её словам, должны принадлежать ей. «Я устала слушать о том, что меня сделали», — призналась певица в интервью на съёмках своего нового клипа. Но не всё так однозначно.



Люся Чеботина

CEO Rocket Records Михаил Хавкин прокомментировал обвинения, выдвинутые Люсей Чеботиной. Высказывания бывшей артистки лейбла вводят общественность в заблуждение. Он подчеркнул, что такие заявления могут быть расценены как клевета, что ставит под сомнение их правдивость.

«Существует ряд документально подтверждённых фактов, которые расходятся со словами артистки. Например, Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Простыми словами, лейбл не может «лишить прав» на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — объяснил Хавкин.

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По словам генерального директора Rocket Records, команда сотрудничала с певицей в течение двух лет с 2021 по 2023 годы, занимаясь продвижением её карьеры. Лейбл работал с Чеботиной на уникальных условиях: ни одна из сторон не получала прибыль до тех пор, пока релиз не окупится. В рамках контракта артисту полагался значительно больший процент от всех доходов. В 2023 году Rocket Records дополнительно улучшил условия сотрудничества, сделав их ещё более выгодными для исполнительницы.

«Над каждым релизом в первую очередь трудились маркетологи, юристы и лицензиаты. Каждый трек тщательно прорабатывался с учётом требований радиостанций и телеканалов. За артистом был закреплён личный менеджер, что является редкостью в рамках сотрудничества с лейблом», — отметил Хавкин.

Люся Чеботина многократно подписывала акты расходов. Эти документы являются явным доказательством того, что лейбл инвестировал собственные средства в её карьерное развитие. Rocket Records, в свою очередь, продолжает выполнять свои обязательства. Каждое действие, связанное с бэк-каталогом Люси Чеботиной, обязательно согласовывается с командой артиста.

Михаил Хавкин отметил, что считает заявления Чеботиной относительно сотрудничества с лейблом неоднозначными. Такие слова могут быть продиктованы стремлением к пиару и личным мотивам. Однако, как подчеркнул Хавкин, это остаётся на совести самой артистки.