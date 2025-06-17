Глава Rocket Records ответил на обвинения Люси Чеботиной

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На недавней Премии МУЗ-ТВ 2025 Люся Чеботина выдвинула противоречивые претензии лейблу Rocket Records, которые наводят на размышления. Что же произошло на самом деле?

Чеботина решила поднять вопрос о правах на свои музыкальные треки, которые, по её словам, должны принадлежать ей. «Я устала слушать о том, что меня сделали», — призналась певица в интервью на съёмках своего нового клипа. Но не всё так однозначно.

Люся Чеботина
Люся Чеботина

CEO Rocket Records Михаил Хавкин прокомментировал обвинения, выдвинутые Люсей Чеботиной. Высказывания бывшей артистки лейбла вводят общественность в заблуждение. Он подчеркнул, что такие заявления могут быть расценены как клевета, что ставит под сомнение их правдивость.

«Существует ряд документально подтверждённых фактов, которые расходятся со словами артистки. Например, Люся Чеботина получала и продолжает получать доход с обсуждаемого музыкального контента, так как предоставила лицензию на использование прав на свои песни в рамках согласованного с ней договора. Простыми словами, лейбл не может «лишить прав» на песни и не ограничивает в возможностях использования музыкального материала», — объяснил Хавкин.

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По словам генерального директора Rocket Records, команда сотрудничала с певицей в течение двух лет с 2021 по 2023 годы, занимаясь продвижением её карьеры. Лейбл работал с Чеботиной на уникальных условиях: ни одна из сторон не получала прибыль до тех пор, пока релиз не окупится. В рамках контракта артисту полагался значительно больший процент от всех доходов. В 2023 году Rocket Records дополнительно улучшил условия сотрудничества, сделав их ещё более выгодными для исполнительницы.

«Над каждым релизом в первую очередь трудились маркетологи, юристы и лицензиаты. Каждый трек тщательно прорабатывался с учётом требований радиостанций и телеканалов. За артистом был закреплён личный менеджер, что является редкостью в рамках сотрудничества с лейблом», — отметил Хавкин.

Люся Чеботина многократно подписывала акты расходов. Эти документы являются явным доказательством того, что лейбл инвестировал собственные средства в её карьерное развитие. Rocket Records, в свою очередь, продолжает выполнять свои обязательства. Каждое действие, связанное с бэк-каталогом Люси Чеботиной, обязательно согласовывается с командой артиста.

Михаил Хавкин отметил, что считает заявления Чеботиной относительно сотрудничества с лейблом неоднозначными. Такие слова могут быть продиктованы стремлением к пиару и личным мотивам. Однако, как подчеркнул Хавкин, это остаётся на совести самой артистки.

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