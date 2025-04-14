Билан вышел с Zivert, а Киркоров с Чеботиной: как отметили день рождения «Авторадио»

«Не изображать из себя что-то, а просто дарить новую музыку и хорошее настроение – звучит легко, но за этим стоит большая работа и высокая планка», – отметила Юлиана Караулова, открывавшая концерт хитом «Море» и дуэтной композицией с Akmal' «Девочка, не прощай».



Юлианна Караулова выступила с Akmal'

Атмосферно смотрелись дуэты Люси Чеботиной и Филиппа Киркорова, Димы Билана и Zivert, Ани Лорак и МОТа, Леонида Агутина и Владимира Преснякова, Валерии и Стаса Пьехи, Асии и Звонкого, UMA2RMAN и WIWO. Люся Чеботина призналась, что во время дуэта с Филиппом Киркоровым на мгновение забыла слова – настолько «Королева» была эмоциональной. А ее хит «За бывшего» звучал под аккомпанемент оркестра еще более трогательно и драматично, так что певица не удержалась и даже исполнила танго.



Филипп Киркоров и Люся Чеботина с песней «Королева»

«Симфонический оркестр очень красиво подчеркнул такую неочевидную мысль трека, а вот в «Королеве» сохранилось больше оригинального звучания. Но как можно говорить что-то о «Королеве», когда вышел король? Я даже забыла сегодня слова на сцене», – делилась эмоциями от выступления Люся Чеботина.



Валерия не могла сдержать эмоции после выступления

Классическое звучание добавило экспрессии и мощи хитам SHAMAN’а, Полины Гагариной, Стаса Михайлова, Дениса Клявера, Хабиба, Лолиты, Betsy и Марии Янковской, Татьяны Куртуковой, групп Filatov & Karas, Dabro и других. Вели концерт знаменитые ведущие шоу «Мурзилки Live» Брагин, Гордеева и Захар. Несмотря на статус места, ведущим удалось создать по-настоящему камерную атмосферу в зале.

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Дима Билан спел дуэтом с Zivert

«Полное ощущение, что это квартирник на 6000 человек. Тепло и уютно, как может быть только на «Авторадио», – поделился Денис Клявер, который исполнил «Друзья родителей – мои друзья».



Лолита за кулисами шоу

Выступления сопровождали оригинальные танцевальные номера от TODES, яркие спецэффекты и видеографика – зрители то неслись по автомагистрали, то перемещались в необъятные просторы Вселенной, а во время исполнения трендовой композиции «Сигма бой» на сцене появились райдеры на BMX-велосипедах.

Ярким финалом стало зажигательное исполнение хита «Матушка» Татьяной Куртуковой и группой «Непоседы». Специально для этого номера юные артисты нарядились в русские народные костюмы, добавив колорита всему выступлению. «Непоседы» создавали настроение и за кулисами, где вместе с Betsy и Марии Янковской дружно исполнили их знаменитый танец под хит «Сигма бой».



Трендовый хит «Сигма бой» прозвучал в оркестровой аранжировке