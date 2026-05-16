«Соль. Легенда» вышла с битвой Полины Гагариной и Люси Чеботиной

Закавыка случилась сразу же: а что такое рок? Это «Ария» (которую сразу же стали петь обе поп-принцессы) и Deep Purple, или это еще и Radiohead с «Гражданской обороной», например? Панк или «Чайф»? Для затравки, выпуск-то первый, в камертоны взяли именно «Арию». Поэтому весь выпуск я смотрел в удивлении: реально? Вот так? Да еще целых Гагарину и Чеботину?

Шикарно поющих, в отличие от жюри, куда вошли Виктор Дробыш, рэпер ST, Сергей Галанин и Вадим Самойлов. Впрочем, в нарезке мелькали и Бурунов, и Баста, - так что жюри будет меняться. Ведущий — Стас Ярушин, не чуждый року. Правила такие: три раунда «Легендарный рок-хит», «Рок-версия своего хита» и «Кавер на песню члена жюри». Свои баллы дают члены этого жюри плюс зрители, баллы суммируются. Жюри, таким образом, имеет существенное преимущество. Забавно, что музыкальный продюсер — ростовский рэпер из «Газгольдера» Вадим Карпенко, вроде бы чел из другой оперы.



Ладно, начали все-таки с «Арии». Играют и поют все живьем, но по наушникам в ушах музыкантов очевиден плейбэк, а уж как я был удивлен, когда услышал бэки, когда на сцене бэк-вокалистов не было! Ну ок, телесъемка же. «Беспечный ангел» Люся Чеботина пела сначала как интимную балладу, а потом жахнули все рок-орудия, и балладой под клавиши и закончила. Полина «Возьми мое сердце» тоже начала с баллады, но форсаж в голосе включила сразу. По мне, Чеботина была искреннее, голосование дало ей минимальный перевес.



«В душе я страшная хулиганка, я была крутой девчонкой в розовом, и слушала Slipknot», - призналась Гагарина.

Для рок-версии своего хита Гагарина взяла «Драмы больше нет», и очень удивительно, что в аранжировке нет марша, который тут органичен донельзя. Нет же, они играют 4/4, с гитарными акцентами на первую долю и квантованным арпеджио клавиш. Получилось так себе. Чеботина переделала «За своего бывшего» в утяжеленную версию с навязчивой гитарой: это было странно, но пела Люся максимально органично. Призрак «Арии» навис на обеими, и вот это было очень странно. По мне, Чеботина была сильно лучше, но жюри и зрители решили диаметрально противоположно.



И вот последний раунд, где надо петь песни членов жюри. Гагарина спела чудесную песню «Никогда» («Я не забуду о тебе»), она вдруг переродилась в этот момент. Такой уверенной и настырной Гагариной мне еще видеть не доводилось. Понимаете, она пела о чем-то о своем, глубоко пережитом и болезненном. Вадим Самойлов был в восторге, и я его понимаю: «Я потрясен, что Полина сделала в другой вокальной манере, и какой-то симбиоз получился. Невероятно!». А Люся спела «Мы дети большого города» Галанина, и это было ошибкой. Там нет хука и много пафоса на пустом месте. Хотя она старалась влить вино в это мехи, и кричала «Москва! Я люблю тебя!». Жизни больше не стало. Зато Люся вспомнила, что на «Нашествии», когда ей было 14, она выходила петь в детском хоре с Галаниным.



А дальше началось что-то вообще непонятное. Вместо подведения итогов на сцене появилась какая-то победитель всероссийского кастинга между молодых групп (что это вообще?!) Elena Jaya с песней «Океан надежды». Ну как кура в ощип, после Гагариной-то и Чеботиной. И песня-то норм, - но… после Гагариной и Чеботиной? Really? Жаль девочку.

Завершилась программа победой Гагариной, совершенно закономерной. Очень жду следующих выпусков. Реально интересно.

Гуру КЕН