Эрик Клэптон и фронтмен группы Bring Me the Horizon пострадали от фанатов

Во время выступления группы Bring Me the Horizon в Сент-Луисе один из зрителей бросил в Сайкса телефон, попав ему по голове. Сайкс продолжил выступление, но исключил из программы одну из песен, а также фрагмент общения с фанатами.



Bring Me the Horizon

Позже он написал в социальных сетях:

«Удар телефоном по голове определенно был болезненным, и у меня было легкое сотрясение мозга, но отек уже довольно сильно спал… После этого мне было немного тяжело на сцене, потому что пение сильно давило на рану и вызывало некоторую дезориентацию во время выступления, поэтому я прошу прощения за то, что мое выступление могло показаться неискренним».

Ранее 7 мая Клэптон выступал в Мадриде, когда в конце своего выступления в его грудь попала виниловая пластинка в конверте, брошенная одним из зрителей. Концерт завершился без ожидаемого выхода на бис, хотя это не повлияло на его следующее выступление в Барселоне.

В последние годы другим музыкантам приходилось сталкиваться с подобными инцидентами. Бросание предметов на сцену стало почти обыденным делом, и не обязательно как способ выразить недовольство концертом: фанаты часто пытаются подарить подарки или попросить звезд сфотографироваться на их телефоны.

Крупная серия подобных инцидентов произошла в 2023 году. Поп-звезда Бебе Рекса получила порез и опухший глаз после того, как в нее бросили телефон, а Гарри Стайлз, Карди Би, Леди Гага, Келси Баллерини и Стив Лейси также стали жертвами бросания предметов или напитков, в некоторых случаях попадая в них. Ава Макс пережила, как фанат выбежал на сцену и ударил ее по лицу, повредив глаз, а Пинк сказала фанату: «Я не знаю, что я об этом думаю», после того, как тот бросил на сцену пакет с прахом, предположительно, своей покойной матери.

В том же году Билли Айлиш пожаловалась:

«Меня уже буквально шесть лет бьют разными предметами на сцене… Это ужасно раздражает, когда ты там… Но ты понимаешь, что это из любви, и они просто пытаются тебе что-то дать».

В декабре 2024 года на концерте её снова ударили каким-то предметом, но она смогла продолжить выступление.

Во время своего концертного тура в Лас-Вегасе в 2023 году Адель затронула эту проблему, обратившись к публике в своей типично прямолинейной манере:

«Вы заметили, как люди сейчас забывают о правилах поведения на сцене? Люди просто бросают всякую дрянь на сцену… Я вас вызываю на спор. Попробуйте бросить в меня что-нибудь, и я вас убью».

В прошлом году два концерта звезды кантри Зака ​​Брайана были прерваны из-за того, что в него бросали предметы, один из которых попал ему в ногу; Азалия Бэнкс прервала концерт в Германии после того, как в нее бросили чашку; а в ноябре Сабрине Карпентер пришлось сбросить со сцены пушистые наручники, которые в нее бросили во время исполнения песни.

В марте кантри-певец Райли Грин получил удар по голове телефоном, брошенным из зала, в результате чего у него пошла кровь, но он продолжил выступление на концерте в Мельбурне.