Дуа Липа подала иск против компании Samsung на 15 млн

Согласно иску, поданному в окружной суд США в Калифорнии, Samsung использовал репортажный снимок 30-летней певицы на картонных коробках с телевизорами, продаваемыми по всей территории США.



Коробка от телевизора с лицом Дуа Липа

«Лицо г-жи Липы было широко использовано в массовой маркетинговой кампании потребительского товара без ее ведома, без учета ее мнения и без какого-либо влияния, контроля или участия с ее стороны, — говорится в иске. - Г-жа Липа не допускала и не допустила бы такого использования».

В иске также утверждается, что изображение ложно создает впечатление, будто Липа рекламировала продукт или связана с ним, и «побудило потенциальных потребителей купить [продукт], потому что на нем была изображена г-жа Липа».

В иске приводятся многочисленные сообщения в социальных сетях от поклонников, которые утверждали, что решили купить телевизор, увидев изображение Липы на коробке.

«Я даже не планировал покупать телевизор, но увидел коробку и решил его приобрести», — говорится в одном из сообщений, цитируемых в иске. «Я всегда говорил, что если вам нужно что-то продать, просто поместите на это фотографию Дуа Липы», — говорится в другом сообщении.

В иске также утверждается, что Samsung продолжала использовать изображение, несмотря на требования о прекращении использования от представителей певицы. Согласно иску, эти требования были направлены Липе после того, как она узнала о «нарушении Samsung ее права на использование ее образа» примерно в июне 2025 года.

«Ответ Samsung был пренебрежительным и бессердечным», — говорится в жалобе, добавляя, что продукция «остается на рынке по сей день».

Согласно иску, изображение, ставшее предметом спора, называется «Дуа Липа — За кулисами Austin City Limits, 2024» и зарегистрировано в Бюро по авторским правам США.

Адвокаты певицы утверждают, что компания Samsung намеренно использовала звездный статус и узнаваемость бренда Липы для продвижения своих телевизоров.

«Нарушающие права действия Samsung — использование активов г-жи Липы безвозмездно — сводят на нет ее упорный труд по созданию успешного бренда», — говорится в жалобе.

Обладательница премии "Грэмми" требует возмещения ущерба в размере не менее 15 миллионов долларов, а также прибыли от продажи телевизоров с этим изображением.