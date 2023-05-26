Дуа Липа танцует в «Dance The Night»

Действие клипа происходит… на съемочной площадке клипа. Дуа Липа и ее танцовщицы выступают на розовом подиуме на фоне декорации из палеток теней для глаз. Певица также сидит в розовом кабриолете, изучает в гримерке кипу ярких нарядов на вешалках, в кадре появляется и огромная розовая домашняя туфля на каблуке с пушистым помпоном. Важное место в сюжете видео занимает судьба большого серебристого диско-шара.

Соавторами песни выступили музыкальный Марк Ронсон и Эндрю Уатт, сообщает Intermedia. «Barbie The Album» будет выпущен 21 июля - в день выхода фильма в мировой прокат.



Dua Lipa