Дуа Липа показала «тренировочные» свидания

В клипе, режиссером которого стал Винсент Хейкок, певица в одиночестве пьет чай с лимоном в кафе, а вокруг нее толпятся мужчины, безуспешно пытающиеся привлечь ее внимание.

Дуа рассказала, что идея песни родилась у нее после серии неудачных свиданий, на которые она больше не хочет тратить время, а ищет серьезных отношений. Как раз после одного очень неудачного рандеву артистка утром приехала в студию, и на вопрос друзей «Как прошло?» ответила: «Тренировочный сезон окончен».

«Я никогда не чувствовала себя более уверенной, ясной и сильной, - говорит Дуа Липа. - И хотя, возможно, для любого из нас сезон тренировок никогда не заканчивается, вы начинаете видеть красоту в том, чтобы найти человека, с которым можно испытать любовь. Вы перестаете искать стажеров и начинаете больше интересоваться тем, чтобы у вас был кто-то на своем месте и с кем можно расти».



Dua Lipa

Как известно, в данный момент 28-летняя певица встречается с 33-летним актером Каллумом Тёрнером (но он в клипе не снялся).

Продюсерами трека выступили Кевин Паркер из Tame Impala и Дэнни Л. Харл. Концертную версию «Training Season» Липа исполнила на церемонии вручения премии «Грэмми». Композиция войдет в третий студийный альбом певицы (у него пока нет ни названия, на даты выхода), как и ее предыдущий сингл «Houdini». Ранее Дуа рассказала, что написала для новой пластинки 97 песен (но вряд ли все они войдут в трек-лист).