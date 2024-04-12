Дуа Липа поплескалась в бассейне под «Illusion»

В видеоролике, снятом режиссером Таней Муиньо, вместе с артисткой снялись атлетичные танцоры, прыгуны в воду и синхронистки.

По звучанию «Illusion» – психоделическая поп-музыка с влиянием френч-хауса. Дуа Липа написала трек вместе с Кевином Паркером из Tame Impala, своим постоянным соавтором Кэролайн Эйлин и Дэнни Харлом, часто работающим с Кэролайн Полачек.

Съемки проходили в муниципальном водоеме Монжуик в Барселоне, Испания. Этот комплекс бассейнов, построенный к Олимпиаде 1992 года, ранее служил местом съемок клипа Кайли Миноуг «Slow». Дуа Липа – большая поклонница Миноуг, последняя даже выступала на онлайн-концерте Липы «Studio 2054».



Dua Lipa

«Illusion» стал третьим синглом (после «Houdini» and «Training Season») с предстоящего третьего студийного альбома Липы «Radical Optimism», который она выпустит 3 мая. На нем также можно будет услышать ранее выпущенные синглы «Houdini» и «Training Season». При записи материала Липа вдохновлялась психоделикой, трип-хопом и брит-попом. Упоминавшийся выше Кевин Паркер выступил одним из основных продюсером «Radical Optimism».