Дуа Липа выиграла суд, где ее обвиняли в плагиате

В 2022 году Л.Рассел Браун и Сэнди Линцер обвинили певицу в нарушении авторских прав на их треки «Wiggle and Giggle All Night» 1979 года и «Don Diablo» 1980 года. Они утверждали, что «Levitating» позаимствовала вступительную мелодию и фразы из их песни.



Dua Lipa

По словам судьи Кэтрин Полк Фейллы, композиции имеют лишь общие черты с хитом «Levitating», которые существуют вне авторского права. Речь идет о «скороговорке», в которой на каждую ноту приходится один слог, и быстром темпе.

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«Суд приходит к выводу, что музыкальный стиль, определяемый истцами как поп-музыка с элементами диско, и его функция не могут быть защищены», — сказала судья.

Адвокаты Брауна и Линцера «при всем уважении не согласны» с решением суда и будут подавать апелляцию.

«Это дело всегда было связано с отстаиванием непреходящей ценности оригинального написания песен, и мы по-прежнему верим в силу творческого наследия мистера Брауна и мистера Линцера», — заявили адвокаты авторов.