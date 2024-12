Дуа Липа выпустила концерт в Альберт-Холле с Элтоном Джоном и оркестром

В альбоме запечатлено выступление Дуа Липы с оркестром, прошедшее 17 октября в лондонском Альберт-холле. Это была своего рода коронация в родном городе для певицы, которая выросла в этом городе и стала одной из самых известных поп-исполнительниц, родившихся в Великобритании за последнее десятилетие.

Дуа Липа призналась, что давно мечтала о выступлении с оркестром.

«Это был захватывающий и в то же время полезный опыт. Это было воплощением мечты, и я всегда буду помнить об этом», — сказала она.

Дуа Липа выложилась по полной программе для этого мероприятия. Выйдя на сцену в красном платье до пола от Jean Paul Gaultier, певицу сопровождал оркестр из 53 человек и хор из 14 человек.

«На этой сцене выступало так много известных личностей, таких как Уинстон Черчилль, Шарль де Голль и Эйнштейн, — сказала она толпе. - Но я почти на 99% уверена, что у них не было такого красивого платья, как это».



Dua Lipa

Теперь это шоу увековечено для потомков 20-трековым концертным альбомом Dua Lipa Live From The Royal Albert Hall, который выйдет перед одноименным концертным спецвыпуском, который выйдет на CBS 15 декабря. Концерт был презентацией ее альбома 2024 года Radical Optimism, который она исполнила целиком от начала до конца. Radical Optimism не имел большого коммерческого успеха, и многие рецензенты расценили его как довольно прохладную полумеру после эпохального успеха ее выпущенного во время пандемии ретро-альбома Future Nostalgia. Но здесь треки сияют, переданные с плавными переходами, придавая всему царственное величие Донны Саммер/Дайаны Росс. Восхищенная публика, похоже, даже не возражает против того, что она не исполнила такие определяющие ее карьеру хиты, как «New Rules» и «IDGAF».

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



После исполнения своей последней работы певица переходит к трекам Future Nostalgia «Love Again», «Pretty Please» и «Levitating», а также к версии «Sunshine» певицы Cleo Soul. В Royal Albert Hall также прозвучат убийственные интерпретации хита Барби «Dance the Night» и изящная прогулка по ее лучшему хиту «Don’t Start Now», в которой толпа подпевает каждому слову.

Один из пиковых моментов вечера наступает в начале биса. Когда оркестр играет интермедию размером с Бродвей, Липа начинает петь припев к песне Элтона Джона «Rocket Man», а затем выводит «человека, которому не нужно представлять, Элтона Джона!» Затем дуэт переходит к ошеломляющей версии «Cold Heart (Pnau Remix)», их танцевальной поп-коллаборации из коллекции Джона 2021 года The Lockdown Sessions. Наряду с интерполяцией «Rocket Man», песня также вплетает в себя фрагменты хита Элтона 1989 года «Sacrifice», «Where’s the Shoorah?» 1976 года и «Kiss the Bride» 1983 года.

Спродюсированная австралийским электронным музыкальным трио Pnau, «Cold Heart» возглавила мировые чарты и стала самой прослушиваемой песней в прославленной дискографии Элтона.

«Возможность провести время с Дуа, пусть и удаленно, была невероятной, — сказал Джон после выхода песни. - Она дала мне так много энергии. Она действительно замечательный артист и человек, который просто переполнен креативностью и идеями».

Это был особенно трогательный момент по причинам, которые, возможно, не были полностью понятны всем, кто присутствовал в тот вечер. Чуть больше чем за месяц до выхода на сцену Королевского Альберт-холла Элтон Джон признался, что летом перенес «тяжелую» глазную инфекцию, из-за которой ухудшилось зрение на один глаз. На премьере своего документального фильма «Элтон Джон: Никогда не поздно» в Нью-Йорке он пошутил: «От меня мало что осталось, - добавив: - На самом деле, единственное, что у меня осталось — это левое бедро». Совсем недавно, во время премьеры мюзикла «Дьявол носит Prada» в Вест-Энде 1 декабря, Элтон признался, что теперь он полностью потерял зрение.

Это делает его появление с Дуа в октябре — а также концертный альбом и телевизионный спецвыпуск — гораздо более значимым. Элтон пел тем вечером, сидя в кресле, но его голос нисколько не ослабел, когда он наклонился в «Cold Heart», которая сама по себе является данью уважения непреходящему наследию и влиянию его музыки, а также его вечной значимости как путеводной звезды для новых артистов. Это был второй раз, когда они исполнили песню вместе вживую, и поскольку это, вероятно, было запланировано, поскольку масштаб и серьезность его состояния здоровья все еще развивались, сила и тепло, которые сквозят в его выступлении, действительно вдохновляют. В то время, когда весь мир болеет за него, он делает особенный вечер еще более значительным.