Дуа Липа стала самой популярной артисткой 2024 года

По данным издания, песни Houdini и Training Season стали одними из самых популярных композиций года и чаще всего входили в топе радиочарта Apple Music Shazam. Более того, Липа стала единственной артисткой с несколькими песнями в десятке рейтинга.



Dua Lipa

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Самым кассовым мировым музыкальным туром по итогам первой половины 2024 года стали гастроли Celebration певицы Мадонны.

При этом самыми дорогими оказались билеты на концерты британской певицы Адель в Лас-Вегасе: средняя цена составила 1,5 тысячи долларов.