Полина Гагарина призналась в любви к Dua Lipa

Авторами песни формально записаны Александр Жвакин, Александр Коновалов и Владимир Чиняев (Chinkong).
«Не хочу больше «страдать» – таким в начале лета был мой главный тезис и главное пожелание, когда мы с Chinkong и Loc-Dog собрались в студии, и задумались о новом треке. Так вышло, что песни в моем исполнении удивительным образом становятся пророческим сценарием к последующим событиям моей жизни. В какой-то момент я очень четко это поняла и решила, что всё, хватит. Трек «Вчера» стал для меня чертой, которая отделила прошлое от настоящего. Сейчас я чувствую себя свободной, мне как будто легче дышать, для меня стали проще и понятнее многие вещи, и от этого я чувствую уверенность в себе. Меня насквозь пронизывает чувство, что начинается совсем новый этап, и я смотрю на свой жизненный опыт, на прошлое не с сожалением, а с благодарностью. Понимаю, что главная сила сейчас во мне, это ресурс, большой и интересный мир, к которому я всегда могу обратиться, и мне там будет хорошо. Спасибо моими дорогим авторам Вове и Саше за то, что почувствовали и подхватили меня новую! Легкую! Огненную! За то, что у нас получилось! Я уверена, что этой песней мы будем мотивировать и вдохновлять всех, кому не хватает маленького шага для больших перемен! Давайте сегодня, прямо сейчас с благодарностью оставим всё лишнее во «Вчера»», - высказалась Полина Гагарина.\
Однако далеко не все разделяют ее позитивный настрой.
«Ну хоть бы одна неделя релизов обошлась без ощущения плагиата где-то у кого-то! Полина Гагарина просто рекордсмен по этой части, ее регулярно обвиняют в чем-то. А как не говорить, достаточно просто переслушать хит Dua Lipa - Physical (который Полина явно слышала), а затем послушать «новую» песню Полины Гагариной. Заподозрить в отсутствии слуха что Полину, что Чинконга просто невозможно, они профи. Когда я говорю об ощущениях, это не значит обвинение в плагиате в понимании российских судов, - они только что спасли Гагарину от обвинений Ольги Кормухиной (тоже профи) в плагиате аранжировки «Кукушки». Я не знаю, что со слухом у российских судей, хорошо или не очень. А тут не аранжировка, - тут очень похожие мелодии куплета и припева, гармонический ряд и... ну да, аранжировка. Мне симпатична Полина Гагарина, я искренне не понимаю, почему она вляпывается вот в это все. Возможно, ее просто кто-то подставляет, как Лободу после ухода Крапивиной. Она мне кажется очень доверчивой. И очень талантливой. К исполнению вокальной партии Полины нет никаких претензий, все четко, обертонисто и жирно на верхнем ее коронном регистре», - полагает музыкальный критик Гуру Кен.
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