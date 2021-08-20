Полина Гагарина призналась в любви к Dua Lipa

Моргенштерн и Бузова возглавили десятку рейтинга селебрити от Forbes Журнал Forbes представил ежегодный рейтинг российских селебрити — музыкантов, артистов, телеведущих, спортсменов, моделей, рэперов и блогеров с доходами от $1,2 млн до $12,2 млн. Место в рейтинге обеспечивают два фактора: доходы звезд за год и их популярность, которая зависит от упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в «Яндексе» и Google и количества подписчиков в Instagram и YouTube.



ТЕКСТ



Первую строчку рейтинга занял боец Хабиб Нурмагомедов с $ 12 млн. На втором месте - артист Алишер Моргенштерн (Morgenshtern) с $ 7.4 млн. На третьем - Ольга Бузова с $ 3.3 млн.



Четвертое место у Тимати с $ 10.4 млн, пятое - Сергей Шнуров с $ 11 млн. Кроме того, из артистов на...

Полина Гагарина раскрыла тайну происшествия в Челябинске Полина Гагарина впервые прокомментировала ситуацию с концертом в Челябинске, который она была вынуждена прервать из-за острой мышечной боли. В соцсетях она подробно рассказала, что на самом деле с ней произошло на сцене.







«Пост-обращение ко всем пабликам и прессе, которые серьезно напугали новостями из Челябинска моих друзей и людей, которые следят за моей жизнью. Вы знаете, что я редко комментирую бесконечные сплетни вокруг себя, но тут легче раз и навсегда рассказать о моей травме, полученной ещё в школе-студии МХАТ и закрыть этот вопрос. Больше 10 лет назад у меня начал выпадать плечевой сустав. Это может случиться в любой...

«Золотой Граммофон 2020» взяли Niletto, Гагарина, Zivert и Ханна 12 декабря на сцене ВТБ Арена состоялась XXV Церемония вручения национальной музыкальной Премии «Золотой Граммофон». На площадке были предприняты беспрецедентные меры безопасности. За неделю до проведения Церемонии «Русское Радио» организовало тест на коронавирус для всех артистов, организаторов, представителей СМИ, которым предстояло работать на площадке. Количество прессы было серьёзно ограниченно. На самой ВТБ Арене строжайше соблюдались правила безопасности: носить маски и перчатки.

Полина Гагарина



В 2020 году лауреатами «Золотого Граммофона», получившими драгоценные статуэтки от «Русского Радио»,...

Полина Гагарина зимой спела про «Зиму» Полина Гагарина, недавно признанная самой популярной певицей в России, выпустила новую песню «Зима» (слушать песню). Слова и музыку написала Наталья Павлова, продакшен - ЧинКонг.







«Когда я впервые услышала мою «Зиму», она сразу отозвалась в сердце невероятным теплом. Это очень женственная песня, с мощнейшей созидательной энергией, в ней есть что-то от юной Полины, со времён «Колыбельной», в ней есть фольклорные переливы. Я влюблена в неё и, надеюсь, вы так же почувствуете!», - говорит Полина Гагарина.



Полина Гагарина



«Зима» - лирическая ретро-баллада, где Полине есть где развернуться, она...