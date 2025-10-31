Полина Гагарина спела «Полина»

В песне артистка делится мыслями о пройденном пути и уроках, которые получила за годы карьеры.

Трек написан в жанре дарк-поп с добавлением диско-элементов. Звучание композиции строится на контрасте плотной электроники и мягкого вокала, а общее настроение отсылает к музыке восьмидесятых. Ближе к финалу композиция обретает дополнительную энергию благодаря фанковой басовой линии и яркой партии трубы.



Полина Гагарина

Текст посвящен теме внутреннего диалога и принятия себя. В тексте сингла Полина рассказывает о важности умения отпускать ситуацию и признавать собственную уязвимость. Центральной идеей песни стала мысль о ценности времени как главного ресурса в жизни человека.

Помощь в промотировании трека оказало огромное количество артистов - от Басты до Сергея Лазарева, которые в своих соцсетях удивленно спрашивали: «Полина?».