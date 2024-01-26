Полина Гагарина ищет любимого суженого в «Нагадай»

Трек представляет собой стилизацию под русскую народную песню о девушке, которая гадает на суженого при месяце и звездах.

В клипе Полина Гагарина едет во внедорожнике по зимнему лесу, останавливается, и ей мерещится некая лужайка, где она с другими девушками в белых одеяниях танцует и ворожит на любимого с целью «милому любимому мне дорожку укажи».



Полина Гагарина

По словам Полины Гагариной, «Нагадай» - особенная песня о волшебстве, которое можно найти в каждой женщине. Автором композиции стал Алексей Романоф.

«Когда мы собираемся вместе - можем творить настоящие чудеса!» - уверена певица.