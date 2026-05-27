Тарья Турунен дала тяжести в «The Trace Outlives»

«The Trace Outlives» — третий сингл Тарьи с её нового метал-альбома «Frisson Noir», который выйдет 12 июня 2026 года на лейбле earMUSIC.

В записи трека приняла участие Sayo Komada.



Tarja Turunen

«Уже некоторое время я искала тяжёлый звук для своих альбомов, - говорит Тарья. - Я продюсирую свои альбомы самостоятельно вместе с мужем ещё со второго альбома, и мы работаем как одна команда. Мы работаем вместе уже очень долго. Дело в том, что мои познания в области музыки, моя первая любовь в музыке — это классика. Я начала заниматься ею, когда мне было шесть лет. Позже я занялась классическим пением, и это была моя первая любовь в музыке, и я приобрела знания, изучая классическую музыку много лет. Так что у меня самые глубокие познания в оркестровой, симфонической части в моих композициях или в моей сегодняшней музыке. Но когда речь заходит о тяжёлом металле, о звучании группы, я достигаю этой тяжести на своих концертах. Моя группа всегда звучит очень тяжело на живых выступлениях, и мне это нравится. Мне это всегда нравилось. Эта мощь поддерживает мой сильный голос. Но мне не удавалось достичь этого при записи альбомов, мне этого не хватало. Поэтому я хотела поработать со звукорежиссёром Neal Avron над этим альбомом, который мог бы изменить ситуацию и помочь мне. Мы с ним приятно побеседовали, и работать с ним над этим альбомом было настоящим удовольствием, потому что теперь он действительно звучит тяжело. И я очень довольна результатом».