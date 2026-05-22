Manizha перепела «Russian Woman» 5 лет спустя

«Да, ровно пять лет назад я пела эту песню на сцене Евровидения. Сегодня для меня она звучит так. Эту версию мне хотелось записать очень просто - одним дублем, без монтажа, лицом к лицу к зрителю. В записи приняли участие женщины разных возрастов, профессий и судеб».

Манижа существенно поменяла текст песни, в нем появились, например, такие строки:

«Russian woman - та, что потеряла сына, брата

Russian woman - та, что уехала и нет пути обратно»



Съёмки проходили в Москве 6 мая 2026 года в пятую годовщину песни «Russian Woman».