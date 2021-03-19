Manizha выпустила студийную версию Russian Woman

Релиз сопровождает пародийная обложка со сплошной линией бровей и платьем с традиционным таджикским орнаментом, шрифт тоже стилизован - под древнерусский славянский шрифт.
Певица Manizha победила на российском национальном отборе на конкурс «Евровидение 2021».
«Это песня о трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России, — говорит Манижа. — Российская женщина прошла удивительный путь от крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полётов в космос. Она никогда не боялась противостоять стереотипам и брать ответственность на себя. Это и стало источником вдохновения для написания песни».
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