Manizha перепела «Гость» БГ

Песня входила в «Синий альбом» (1981) группы «Аквариум».

Борис Борисович, спасибо вам за доверие. Простите, но я очень хочу поделиться небольшим отрывком вашего ответного письма мне: «Песни пишутся, чтобы их пели: и чем больше, тем лучше. Наш дом – весь этот мир, и хочется обживать все его уголки: от Аляски до Южной Африки, от Гонконга до Буэнос-Айреса. И везде петь». Я буду петь в унисон с вами, Борис Борисович, как миллионы других, чьи жизни менялись благодаря вашей музыке», - поделилась Манижа.