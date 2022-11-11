Manizha перепела «Гость» БГ

Песня входила в «Синий альбом» (1981) группы «Аквариум».
«За эти месяцы музыка ещё больше стала для меня воздухом, водой, телом и безопасностью. В ней каждый день я нахожу причины жить, верить и действовать. Песня «Гость» написана Борисом Борисовичем Гребенщиковым. Всё прошедшее лето я засыпала и просыпалась под неё. Она шла со мной по дороге, гостила у друзей за ужином, включала светильник в моей комнате. Я могу подолгу перечитывать каждую строчку. Но лучшее, что я могу сейчас сделать, – это спеть её вам. Такой, какая она есть, – записанной с одного дубля и снятой дома с близкими, погрязшими в вырезании картона. Ох, второй раз за это время мы излечивали свои раны простыми самодельными декорациями и анимацией. Для меня самой это терапия, помогающая не потускнеть.
Борис Борисович, спасибо вам за доверие. Простите, но я очень хочу поделиться небольшим отрывком вашего ответного письма мне: «Песни пишутся, чтобы их пели: и чем больше, тем лучше. Наш дом – весь этот мир, и хочется обживать все его уголки: от Аляски до Южной Африки, от Гонконга до Буэнос-Айреса. И везде петь». Я буду петь в унисон с вами, Борис Борисович, как миллионы других, чьи жизни менялись благодаря вашей музыке», - поделилась Манижа.
Комменты