В Роттердаме открылся конкурс «Евровидение»

Буквально все очень непривычно из-за жесточайших норм безопасности при пандемии. Традиционное дефиле участников прошло в круизном терминале города. Пресса стоит за стеклянными ограждениями, тыкая микрофоны в узкие щели между щитами, на расстоянии 2 метров друг от друга. Причем журналисты из каждой страны в своем стеклянном боксе. Участников конкурса подводят к фотографам и журналистам какой-либо страны, те отвечают на вопросы, а потом их сажают в автобус и тут же развозят по отелям.

Уже выявлены вспышки коронавируса на конкурсе. «Корону» нашли у членов команд Польши, Мальты, Исландии и Румынии. Из-за этого сами артисты из этих стран на дорожке не появились (хотя прошли отрицательные тесты!), а лишь на основании того, что они остановились «в одном отеле» с заболевшими, но пока что их выступление в полуфиналах не отменяют. Теперь все члены делегаций обязаны пройти ПЦР-тест и уйти на самоизоляцию. Кроме этого, делегация Австралии вообще не смогла добраться до Нидерландов из-за особенностей поездок в условиях пандемии, и будет выступать из Австралии по видеотрансляции.



Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб в прямом эфире объявил конкурс песни «Евровидение» официально открытым

Мэр Роттердама Ахмед Аббалеб в прямом эфире объявил конкурс песни «Евровидение» официально открытым, и поблагодарил организаторов за то, что те проводят конкурс в сложных обстоятельствах.

Представительница России на конкурсе Манижа засветилась в фантастическом русском кокошнике и красном шелковом комбинезоне с расклешенными брюками, поверх парчовая таджикская мантия с крупным узором, и исполнила мировой хит Шер "Megabop Believe" 1998 года. На конкурсе она споет свою песню Russian Women.



Манижа засветилась в фантастическом русском кокошнике

«Трудные времена моей жизни заставили меня написать эту песню. Сейчас я могу почувствовать, как посыл этой песни помогает мне самой стоять на сцене "Евровидения»? - призналась Манижа.

Свое видеопоздравление прислал Лункан Лоуренс, победитель конкурса «Евровидение 2019», и пожелал быть стойкими всем конкурсантам.



Васил из Северной Македонии обновил свою корону

Большинство артистов говорили на красной дорожке привычные слова о мире, здоровье и желании сделать красивое шоу. Васил из Северной Македонии обновил свою корону. В Тель-Авиве-2019 Василь был бэк-вокалистом Тамары Тодевской, и на красной ковровой дорожке носил черную кожаную корону... Атеперь это огромная зеркальная корона, чем-то напоминающая головной убор Верки Сердючки. Он говорит, что «зеркало всегда показывает правду, хорошую или плохую».



Джеймс Ньюман из Соединенного Королевства

Джеймс Ньюман из Соединенного Королевства объясняет, что Великобритания заботится о Евровидении «так же сильно, как и любая другая страна», и что он здесь, чтобы доказать, что они хотят его выиграть. Кажется, ведущие ему не поверили...



Украинцы Go_A объяснили, что их наряды сделаны из перерабатываемого пластика

Украинцы Go_A объяснили, что их наряды сделаны из перерабатываемого пластика, и являются продолжением музыкального клипа. Группа заявляет, что своим выступлением в духе этно-транса они пробуждают дух украинских лесов.



Филипп Киркоров составил компанию Наталье Гордиенко

Наталья Гордиенко из Молдавии под руку с блондинистым Филиппом Киркоровым, весь в коричневых логотипах одного бренда, разъяснила все недоразумения по поводу своей песни Sugar: «Дело не в сахаре, который вы добавляете в кофе, а в любви, сексе, позитивных эмоциях, которых мы упустили в год COVID».

Гуру КЕН