Massive Attack, Бьорк, Уотерс, Гэбриел и еще 1100 артистов требуют бойкотировать Израиль и «Евровидение»

4 декабря члены Европейского вещательного союза (EBU) приняли решение разрешить Израилю участвовать в ежегодном песенном конкурсе, несмотря на его участие в продолжающемся конфликте в Газе, а также опасения по поводу процесса голосования на прошлогоднем конкурсе. Евровидение состоится в Вене 16 мая, после победы певца JJ с песней «Wasted Love».

Теперь кампания «Нет музыке для геноцида», которая призывает артистов и правообладателей удалить свою музыку со стриминговых платформ в Израиле, призывает артистов, телевещателей и поклонников бойкотировать конкурс.

Открытое письмо, опубликованное сегодня, подписали такие артисты, как Брайан Ино, Massive Attack, Палома Фейт, Пол Уэллер, Kneecap, Hot Chip, Of Monsters and Men, IDLES, Primal Scream, Sigur Rós, Young Fathers, Mogwai, Black Country New Road, Эрика де Касье, Надин Шах, Dry Cleaning, Олафур Арнальдс, Дэвид Холмс, Nemahsis, Macklemore, Роджер Уотерс, Питер Гэбриел, Vacations, Smerz, ряд бывших финалистов Евровидения и многие другие.

Они призывают общественные телерадиокомпании, исполнителей, организаторов вечеринок, показывающих фильмы, съемочные группы и болельщиков отказаться от участия в Евровидении или его поддержки до тех пор, пока Европейский вещательный союз не запретит Израилю участвовать, как это было сделано в отношении России в 2022 году.

Подписавшие письмо пишут, что они «отвергают использование Евровидения для обеления и нормализации геноцида, осады и жестокой военной оккупации палестинцев со стороны Израиля».

«Мы солидарны с призывами палестинцев к государственным телерадиокомпаниям, артистам, организаторам показов, съемочной группе и фанатам бойкотировать Евровидение до тех пор, пока Европейский вещательный союз не запретит деятельность израильской телерадиокомпании KAN, причастной к этому соучастию», — говорится в письме.



Плакат

Это произошло на фоне того, что четыре страны уже выбыли из конкурса из-за участия Израиля, включая Ирландию, Нидерланды, Словению и Испанию. Исландия также отказалась от участия в конкурсе вскоре после того, как стало известно, что Израилю будет разрешено участвовать. Между тем, 11 из 16 участников португальского песенного конкурса заявили в декабре, что откажутся выступать в случае победы, что ставит под угрозу участие страны.

В письме далее говорится, что они «приветствуют принципиальные отказы испанских, ирландских, исландских, словенских и голландских телекомпаний, а также решение многих финалистов национальных отборочных туров отказаться от участия в Евровидении. Так же, как артисты противостояли угнетению в Южной Африке, мы сейчас вместе».

«Лицемерные ответы Европейского вещательного союза (ЕВС) на преступления России и Израиля развеяли всякую иллюзию заявленной «нейтральности» Евровидения. В 2022 году ЕВС заявил, что присутствие России «нанесет ущерб репутации конкурса», — говорится далее. - Однако более 30 месяцев геноцида в Газе, наряду с этническими чистками и захватом земель на осажденном Западном берегу, не считаются достаточными для применения той же политики к Израилю. Как артисты, мы осознаем нашу коллективную силу и силу отказа. Мы отказываемся молчать. Мы отказываемся быть соучастниками. Мы призываем других представителей нашей индустрии присоединиться к нам. И мы солидарны со всеми принципиальными усилиями по прекращению соучастия в любой отрасли».

Комментируя письмо, группа Kneecap заявила:

«Мы заплатили цену за то, что высказывались – потерянные концерты, судебные разбирательства, визовые запреты – и мы бы сделали это снова завтра. Молчание – это соучастие. Мы поддерживаем движение «Нет музыке для геноцида» и каждого артиста, фаната и вещателя, которые отказываются позволить использовать крупнейшее в мире музыкальное событие для обеления геноцида. Нет сцене для геноцида. Свободу Палестине».

Организаторы NMFG добавили:

«Каждый год, на протяжении всех 53 лет своего участия в Евровидении, Израиль с полной безнаказанностью продолжал свою терроризирующую систему апартеида, пыток, захвата земель и военной оккупации против палестинцев от реки до моря. В то время как многие из нас в индустрии относятся к Евровидению легкомысленно или сомневаются в собственной силе как деятелей культуры, лидеры Израиля, совершающие геноцид, открыто говорят о геополитической ценности конкурса. NMFG поддерживает и усиливает невероятные усилия по организации движения по всей Европе, направленные на бойкот Евровидения до тех пор, пока Израиль не будет запрещен».

В рамках кампании «Нет музыке для геноцида» артисты сами регулируют территорию распространения своих релизов или отправляют запросы на географическую блокировку своим дистрибьюторам или лейблам. Они призывают крупные лейблы Sony, UMG и Warner последовать их примеру, особенно учитывая, что те заблокировали весь их каталог в России и прекратили свою деятельность там через месяц после начала СВО.

Massive Attack, Fontaines DC, Amyl & The Sniffers и Kneecap были одними из первых ведущих групп, присоединившихся к инициативе в сентябре, и вскоре к ним присоединились Paramore, Rina Sawayama, MIKE, Primal Scream, Faye Webster, Japanese Breakfast, Yaeji, King Krule, MJ Lenderman, Mannequin Pussy, Wednesday, Soccer Mommy и MØ.

В числе других известных исполнителей, поддержавших акцию «Нет музыке для геноцида», можно назвать Бьорк, Лорд, IDLES, MUNA, Палому Фейт, Clairo, Wolf Alice, Люси Дакус и AURORA .

Наследники покойного Рюичи Сакамото также присоединились к коалиции и удалили его музыку из стриминговых сервисов в Израиле, написав тогда: «В максимально возможной степени наследники удалили или направили официальные запросы лейблам с просьбой удалить его музыку со всех цифровых платформ (стриминговых и скачиваемых сервисов) в Израиле. Для большей части его каталога это уже вступило в силу».

В декабре было подтверждено, что 65 процентов делегатов проголосовали за изменение правил голосования и процесса продвижения, а также за прекращение дальнейшего обсуждения участия Израиля; 23 процента проголосовали против, а еще 10 процентов воздержались. Президент Израиля Исаак Герцог заявил, что страна «заслуживает быть представленной на всех мировых сценах», и выразил надежду, что «конкурс останется конкурсом, который будет способствовать развитию культуры, музыки, дружбы между народами и взаимопониманию между странами».

В Великобритании BBC заявила, что будет транслировать конкурс в следующем году, выразив поддержку «коллективному решению, принятому членами EBU. Речь идет о соблюдении правил EBU и обеспечении инклюзивности». Немецкая телекомпания SWR также подтвердила свое участие.

Директор Евровидения Мартин Грин также опубликовал в декабре открытое письмо к поклонникам конкурса, в котором затронул решение включить Израиль в программу конкурса в этом году. Он признал, что «многие из вас сейчас испытывают сильные эмоции», особенно в связи с «событиями на Ближнем Востоке и тем, как эти события связаны с конкурсом песни Евровидение».

Однако он предостерег поклонников, которые «хотят, чтобы мы заняли четкую позицию по геополитическим событиям», объяснив: «Единственный способ, которым конкурс песни «Евровидение» может и дальше объединять людей, — это прежде всего руководствоваться нашими правилами».

Тем временем компания Nemo, победитель конкурса 2024 года, вернула свой трофей в штаб-квартиру Европейского вещательного союза в знак протеста против включения Израиля в конкурс 2026 года.

Перед голосованием 4 декабря Европейский вещательный союз (EBU) также объявил об изменениях в правилах голосования и продвижения после опасений по поводу кампании Израиля в прошлом году . Они заняли второе место с исполнителем Ювалем Рафаэлем, чье исполнение песни «New Day Will Rise» получило значительный прирост голосов публики, набрав всего 60 голосов от различных европейских жюри.

Согласно новым правилам, количество голосов, которые будут иметь болельщики, будет уменьшено, в полуфиналах вновь будут участвовать члены жюри, а общее число членов жюри составит семь человек – на два больше, чем обычно.