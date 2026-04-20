«Оберманекен» выпустил «Диско Иллюминатов»

В записи приняли участие композитор и вокалист Анжей Захарищев фон Брауш, автор текстов и вокалистка Олемпицка Эрте, а также приглашенные музыканты - барабанщик Дмитрий Снейк («Агата Кристи», Matrixx, «Наив» и др.), бэк-вокалистка Ольга Усова и басист Павел Карн.

В альбоме представлено 9 треков.

«"Диско Иллюминатов" - засекреченный крипто-альбом легендарной группы "Оберманекен", полный алхимических чудес и превращений материальности в метафизику, а мифа в реальность», - анонсировали альбом сами музыканты.



Оберманекен

Релиз вышел на лейбле «Depeche Мать».