Лана Дель Рей выпустила песню к игре про Джеймса Бонда

Дель Рей написала новую заглавную песню к фильму о Джеймсе Бонде вместе с Дэвидом Арнольдом, который ранее работал над фильмами о Бонде « Завтра не умрёт никогда» (1997), «И целого мира мало» (1999), «Умри, но не сейчас» (2002), «Казино Рояль» (2006) и «Квант милосердия» (2008). Арнольд также написал главную музыкальную тему для GoldenEye 007, ремейка классической игры для N64 2010 года.



«Музыка Джеймса Бонда всегда была огромной частью его идентичности, — сказал Арнольд в своем заявлении. - Заглавная песня должна рассказывать нам о мире, в который мы вот-вот войдем. Она должна интриговать, волновать и манить нас. Эта песня пополняет длинный список определяющих жанр композиций, каждая из которых устанавливает эталон стиля, внося свой вклад в великолепное наследие «Песни Бонда». Именно поэтому я был так рад работать с Ланой, артисткой, которая привнесла в эту композицию элегантность, атмосферу и свой совершенно уникальный характер, и я надеюсь, что она откроет мир Бонда для совершенно новой аудитории».

Это знаменует собой перемену в судьбе американской поп-звезды в отношении фильмов о Джеймсе Бонде, после того как в 2015 году она написала для фильма песню, но продюсеры ее отвергли.

Премьера игры «007: Первый свет» запланирована на май этого года.

В интервью BBC в 2024 году исполнительница хита Summertime Sadness рассказала, что написала песню 24 из своего четвертого альбома Honeymoon для фильма о самом известном в мире шпионе.

Британский певец Сэм Смит в итоге получил роль в фильме «Спектр» 2015 года со своей песней «Writing's On The Wall», которая получила премию «Оскар».

Несмотря на этот отказ, Дель Рей надеялась, что «когда-нибудь» ей представится еще один шанс поучаствовать в вымышленном мире шпионажа.

40-летняя певица не станет первой артисткой, записавшей музыкальную тему к фильму о Джеймсе Бонде для игры.

В 2010 году Джосс Стоун записала песню I'll Take It All для вступительных титров фильма «Джеймс Бонд 007: Кровавый камень», а песня Everything or Nothing группы Mya вошла в одноименную игру 2004 года.

Лана Дель Рей, которая в этом году выпустит новый студийный альбом Stove, продолжает славную традицию звездных вокалистов, исполнявших песни для фильмов о Джеймсе Бонде, включая Билли Айлиш в фильме «Не время умирать» (2021), Сэма Смита в фильме «Спектр» (2015) и Адель в фильме «Скайфолл» (2012).

Что нам известно об игре «007: Первый свет»

Эта история, не имеющая отношения к фильмам и романам, рассказывает о 26-летнем Джеймсе Бонде, подающего большие надежды, но мятежного члена экипажа Королевского военно-морского флота, которого вербуют в британскую разведку MI6, и о том, как он получает звание агента 00. Выход игры на консолях запланирован на 27 мая.

Это будет первая видеоигра с участием британского шпиона с момента выхода 007 Legends в 2012 году.

Однако разработка шла не совсем гладко: в декабре разработчики из IO Interactive объявили о двухмесячной задержке релиза для «дальнейшей доработки».

Помимо Дель Рей, в игре примут участие и другие известные имена. Актер Патрик Гибсон, известный по фильму «Декстер: Первородный грех», сыграет роль агента 007, а главного злодея игры Бавму исполнит американский певец Ленни Кравиц.

Джемма Чан, известная по ролям в фильмах «Трансформеры: Последний рыцарь», «Безумно богатые азиаты» и «Капитан Марвел», сыграет ключевую фигуру в британской разведке MI6, Селину Тан.

Хакан Абрак, генеральный директор IO Interactive, ранее заявлял, что разработчики стремятся создать «кинематографическое приключение, которое расширяет границы того, чем может быть игра о Джеймсе Бонде».