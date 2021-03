Лана Дель Рей выпустила альбом о заговорах

Он должен был выйти еще в сентябре 2020 года, но его выход пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В первой же песне Лана поет: «Мне было 19, я была официанткой на тусовке “Мужики в музыкальном бизнесе“, на меня все смотрели, было так приятно, меня заметили».

По задумке певицы Chemtrails Over the Country Club — продолжение пластинки «Norman Fucking Rockwell!» (2019). Она выдержана в похожем стиле, но на ней преобладают фолк и кантри. В текстах Дель Рэй обращается к вопросам аутентичности, популярности. В целом альбом основан на внутренних конфликтах и размышлениях Ланы.



Lana Del Rey

Изначально лонгплей должен был называться White Hot Forever ("Навсегда раскалённая добела"), но в мае 2020 года Дель Рей огласила название Chemtrails Over the Country Club ("Химиотрассы над загородным клубом"). Оно отсылает к американской конспирологической теории о химиотрассах, согласно которой "мировое правительство" контролирует численность населения путем распыления различных небезопасных для здоровья людей химикатов над городами. А загородный клуб — метафора богатого общества, жившего после окончания Второй мировой войны. Химиотрассы отражают страх возникновения угрозы этому классу.

Ранее Дель Рей выпустила два сингла из нового альбома — заглавный трек Chemtrails Over the Country Club и композицию Let Me Love You like a Woman. Главным продюсером выступил Джек Антонофф, также работавший с певицей над Norman Fucking Rockwell. В записи также участвовал Рик Ноуэлс.