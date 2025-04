Lana Del Rey погрустила в «Bluebird»

Акустическая баллада была написана ею самой совместно с кантри-музыкантом Люком Лэрдом и спродюсирована Дрю Эриксоном.

В песне Лана с грустью поёт:

«Улетай за нас двоих —

У тебя есть крылья, а у меня нет даже надежды взлететь.

Маленькая птичка, синяя пташка,

Найди силу в моей ладони —

Лишь бы ты смогла спеть мне «прощай»»

Исполнительница хита «West Coast» ранее уже подтвердила, что её новая пластинка из 13 треков будет вдохновлена кантри-музыкой. В одном из постов она поблагодарила Джека Антоноффа, Лэрда и Эриксона за «прекрасную работу» над альбомом.

Lana Del Rey

Это будет десятый студийный альбом Ланы. Его анонсировали ещё в прошлом году под названием «The Right Person Will Stay», а до этого — «Lasso». Альбом должен был выйти 21 мая, и он станет продолжением её релиза 2023 года «Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd». Однако Лана уже предупредила поклонников, что новинка выйдет не по графику — и, когда бы она ни вышла, название снова будет другим.

«Вы же понимаете, что он не выйдет вовремя, да?, — сказала певица в теперь уже удалённом посте в соцсетях. — Стоит ли вообще говорить, что я снова изменила название?»

Выход «Bluebird» последовал за релизом «Henry, Come On» 11 апреля — первой композицией, открывшей эру нового альбома. Тогда Лана заявила, что пластинка будет в основном кантри, но с элементами и других жанров. Официальный треклист пока не раскрыт. «Henry, Come On» также стал первым сольным синглом Ланы за два года. До этого, в июле 2024 года, она записала совместный трек с Quavo — «Tough».