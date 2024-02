Лана Дель Рей перепела джазовый стандарт «Blue Skies»

Премьера трека состоялась 14 февраля – в этот же день на Apple TV+ вышли три первых эпизода.

«Blue Skies» – известный джазовый стандарт, написанный Ирвингом Берлином почти 100 лет назад, в 1926 году. Его исполняли многие артисты, включая легендарную джазовую певицу Эллу Фицджеральд и кантри-легенду Вилли Нельсона.



Lana Del Rey

Продюсером песни выступил Джек Антонофф, постоянно сотрудничающий с Ланой Дель Рей уже почти пять лет. Он приложил руку к ее альбомам «Norman F**king Rockwell» (2019), «Chemtrails Over the Country Club» (2021) и «Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd» (2023). Для «Blue Skies» Антонофф также записал партии фортепиано, гитары и барабанов.

Сериал «New Look: Революция стиля» рассказывает историю легендарного модельера Кристиана Диора. Весь саундтрек составлен из кавер-версий классических песен, преимущественно первой половины XX века; Джек Антонофф выступает его куратором. Ранее Florence and the Machine представили свою интерпретацию «White Cliffs of Dover», песни 1940-х годов, наиболее известной в исполнении Веры Линн. Также в создании саундтрека участвовали The 1975, записавшие кавер «Now Is the Hour» Бинга Кросби.

Сейчас Лана Дель Рей пишет новый кантри-альбом «Lasso», который выйдет в сентябре.