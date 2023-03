Lana Del Rey выпустила еще один интимный альбом

В девятый студийный альбом американской певицы вошли 16 треков, в том числе ранее вышедшие заглавный сингл и песни «A&W» и «The Grants».

В записи альбома приняли участие Father John Misty, группа одного из продюсеров проекта Джека Антоноффа Bleachers, Джон Батисте, рэперша Томми Джинезис и другие гости.

Эта работа пронизана рефлексией: Лана рассуждает о семье (уже в первом треке "The Grants": Грант — ее настоящая фамилия), любви, наследии и смерти.

В интервью Билли Айлиш певица рассказала, что работала над новым альбомом больше года, и упомянула, что изначально название лонгплея должно было быть еще больше ("Did You Know That There’s a Tunnel Under Ocean Blvd Pearl Watch Me on Ring a Bell Psycho Lifeguard").



Lana Del Rey

Многие песни даже не имеют припевов. Почти повсеместно наполненные струнными, фортепиано и фальцетом Старого Голливуда, они поднимают темы семьи и наследия, жизни и смерти, переплетаются друг с другом, пока не сливаются воедино. Из общего потока выделяются фиты, а также две интерлюдии. Одна из интерлюдий представляет собой записанную со скамьи проповедь знаменитого пастора «Churchhome» Джуды Смита, за которой можно услышать смех Ланы, а вторая — импровизация Джона Батиста.

Что касается фитов, то самая интересная работа получилась с Father John Misty. Также в записи приняли участие Bleachers, SYML и Tommy Genesis. Довольно оригинальной деталью альбома является использование не просто отсылок, но целых сэмплов и фрагментов из старых треков Ланы: в «A&W» можно услышать «Off To The Races», в «Fingertips» слышно «Sweet Caroline», в «Margaret» звучит «Norman Fucking Rockwell», «Fishtail» заимствует из «How To Disappear», а эпический финал «Taco Truck x VB» полностью повторяет «Venice Bitch» с добавлением битов и струнных.