Лана Дель Рей исполнила мечту смертельно больной поклонницы

Лана Дель Рей встретилась со своей поклонницей Лайлой, больной остеосаркомой – раком костной ткани. Девушка мечтала попасть на концерт любимой певицы, но не могла из-за лечения. И вот теперь ее желание сбылось.

В июне 2024 года мать Лайлы обратилась в британскую благотворительную организацию Promise Dream, чтобы помочь исполнить мечту дочери. Они не просили личной встречи – им было достаточно билета на шоу Ланы Дель Рей или даже видеообращения с поддержкой: девушка борется с раком уже два года. В итоге Лайлу не просто пригласили на концерт певицы. Ее привезли на выступление в Лидс и даже оборудовали для девушки отдельную VIP-комнату.

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Lana Del Rey

Поклонница, похоже, не ожидала встречи с кумиром и безумно обрадовалась, когда Лана Дель Рей после концерта заглянула к ней. Девушки не только сделали совместные фото, но и мило пообщались. Лайла назвала концерт певицы лучшим днем в своей жизни.