Лана дель Рей стала великаном в Doin’ Time

В ролике, снятом режиссером Ричем Ли, огромная Лана (то ли Гулливер, то ли Годзилла) просыпается на окраине, вырывает с корнем дерево и отправляется через весь Лос-Анджелес на пляж. Ближе к финалу выясняется, что это фильм, который Лана (уже в белом парике, делающим ее похожим на Джулию Робертс в фильме «Красотка») смотрит в автокинотеатре со своим парнем. Развязка у клипа довольно неожиданная.

Песня изобилует оркестровыми вставками, и отсылает к знаменитой арии Summertime Джорджа Гершвина из "Порги и Бесс".



Lana Del Rey

Песня «Doin’ Time» вошла в новый альбом Дель Рей «Norman Fucking Rockwell», релиз которого состоится 30 августа.