Лана Дель Рей выпустила «Watercolor Eyes» для сериала «Эйфория»

Лана Дель Рей воспела сельскую жизнь Лана Дель Рей выпустила клип на трек «Blue Banisters», заглавную песню ее будущего восьмого студийного альбома (смотреть клип). Клип воспевает прелести жизни в сельской Америке - Лана восседает на тракторе, готовит, красит забор, дурачится с подружками...







Альбом «Blue Banisters» выходит 22 октября.



Lana Del Rey

Лана Дель Рей покажет свою эволюцию в новом альбоме Лана Дель Рей выпустила новую лирическую фортепианную балладу и клип «Arcadia» (смотреть клип). Певица в этой балладе своеобразно признается в любви к Америке и Лос-Анджелесу. Режиссером ролика стала сама Лана: часть его снята в стиле хоум-видео, где Дель Рей танцует у себя дома и едет на машине, а также на ее пышное тело проецируются карта и виды Лос-Анджелеса и звездного неба.







«Arcadia», как и ранее вышедшие «Wildflower Wildfire», «Blue Banisters» и «Text Book», войдет в новый альбом певицы «Blue Banisters», релиз которого неоднократно откладывался и сейчас назначен на 22 октября...

Лана Дель Рей выпустила альбом о заговорах Американская певица Лана Дель Рей выпустила новый альбом «Chemtrails Over the Country Club». Он должен был выйти еще в сентябре 2020 года, но его выход пришлось отложить из-за пандемии коронавируса. В первой же песне Лана поет: «Мне было 19, я была официанткой на тусовке “Мужики в музыкальном бизнесе“, на меня все смотрели, было так приятно, меня заметили».







По задумке певицы Chemtrails Over the Country Club — продолжение пластинки «Norman Fucking Rockwell!» (2019). Она выдержана в похожем стиле, но на ней преобладают фолк и кантри. В текстах Дель Рэй обращается к вопросам...

Лана Дель Рей показала заглавную песню будущего альбома Американская певица Лана Дель Рей представила 6-минутный клип на заглавную песню своего нового альбома «Chemtrails Over The Country Club» (смотреть клип) В клипе воссоздается обстановка начала XX века, вокруг бассейна гуляют галантные пары, но все меняется с приходом смерча. Из барышень получаются оборотни и вурдалаки, все взлетает в воздух. Концовка у клипа, впрочем, благостная.







Альбом «Chemtrails Over The Country Club» выйдет 19 марта, в него войдут 11 треков, и он уже доступен к предзаказу.



Lana Del Rey



«Всегда есть суматоха и потрясения, а среди них всегда есть прекрасная музыка», - скромно говорит о нем Лана дель Рей.