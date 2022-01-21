Лана Дель Рей выпустила «Watercolor Eyes» для сериала «Эйфория»

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Певица Лана Дель Рей выпустила новый сингл «Watercolor Eyes» для сериала «Эйфория» (слушать песню).

Лана Дель Рей записала «Watercolor Eyes» специально для второго сезона сериала «Эйфория», трек прозвучит в третьем эпизоде, премьера которого состоится 23 января на HBO Max.

Продюсером «Watercolor Eyes» выступил Назри Тони Атве, сотрудничавший с Шакирой, Джастином Бибером и Питбулем.

Lana Del Rey
Lana Del Rey

Полный саундтрек второго сезона "Эйфории" будет выпущен 25 февраля на лейбле Interscope Records.

Старт второго сезона «Эйфории» 9 января, главную роль в котором играет Зендея, стал самой успешной премьерой в истории HBO Max. Первую серию на разных платформах посмотрели 2,4 млн человек. Продолжение молодежной тин-драмы состоит из восьми серий, последняя из которых выйдет 28 февраля.

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