Лана Дель Рей спела гимн «Ливерпуля»

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Певица Лана Дель Рей выпустила собственную версию золотого хита You’ll Never Walk Alone, ставшего гимном футбольного клуба «Ливерпуль», для документального фильма «The End Of The Storm» о клубе.

О записи поп-стандарта You’ll Never Walk Alone в исполнении Ланы стало известно месяц назад, и певица выкладывала в соцсетях а капеллу своего исполнения. И вот впервые полностью оркестрованная запись вышла в свет.

You’ll Never Walk Alone вышел на физическим носителях как 7-дюймовый винил лимитированной серии. Все доходы от продажи пластинки пойдут на благотворительность через Фонд футбольного клуба Ливерпуль.

Lana Del Rey
Lana Del Rey

«You’ll Never Walk Alone» (Ты никогда не будешь одинок) — классическая песня, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году. Песня появилась при трагичных обстоятельствах: умер лучший друг композитора, и на его похоронах и была написана эта песня. Своей популярностью обязана тому, что в разное время её записали и использовали в своих концертах известные исполнители, такие, как Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз и другие. Песня четырежды возглавляла официальный британский хит-парад в исполнении следующих музыкантов: Gerry&The Pacemakers (№ 1 в 1963), The Crowd (№ 1 в 1985), Робсон Грин и Джером Флинн (№ 1 в 1996), Майкл Болл и Том Мур (№ 1 в 2020).

4 октября 1963 года ливерпульская группа Gerry&The Pacemakers выпустила свою версию You'll Newer Walk Alone. Кавер быстро завоевал популярность и возглавил почти все британские хит-парады. В тоже время, примерно 60-е годы, перед матчами «Ливерпуля» на Энфилде можно было услышать 10 лучших песен недели. От последней к первой, и You’ll Never Walk Alone была исполнена прямо перед самой игрой. Так произошло знакомство болельщиков «Ливерпуля» с культовой песней You’ll Never Walk Alone. Несмотря на то, что песня позже покинула хит-парад, болельщики продолжали исполнять ее перед игрой, когда DJ упорно ставил другие песни хит-парада. Вскоре и клуб пошел на уступки - YNWA стала звучать перед каждой игрой «Ливерпуля». С этого момента You’ll Never Walk Alone стала неофициальным гимном Ливерпуля.

Любопытно, что сегодня на играх сразу 20 (!) футбольных клубов в разных частях света можно услышать You’ll Never Walk Alone - Рапид (Вена), Орша, Партизан (Белоруссия), Брюгге, Антверпен и Мехелен (Бельгия), ЦСКА (Болгария), Штутгарт, Боруссия Дортмунд, Шальке, Вердер, Санкт-Паули, Алемания, Майнц и Кайзерслаутерн (все - Германия), Маккаби и Бейтар (Израиль), Дженоа и Верона (Италия), Аякс, KVV Квик Бойс, Фейеноорд и Твенте (Голландия), Селтик (Шотландия), Токио (Япония).

Насладитесь зрелищем, как фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» одновременно поют эту песню, считая ее своей:

«You’ll Never Walk Alone» - именно та песня, которая в исполнении британских баритона Майклом Боллом, 99-летнего ветерана Второй Мировой войны Тома Мура и хора врачей и волонтёров «Голоса заботы» Национальной службы здравоохранения Великобритании вышла 17 апреля 2020 года в рамках акции поддержки врачей в период пандемии коронавируса. Сингл достиг первого места в официальном британском хит-параде UK Singles Chart, а песня стала лишь третьей за всю историю (после «Unchained Melody» и «Do They Know It’s Christmas?»), которой удалось четыре раза возглавлять британский хит-парад в исполнении разных музыкантов.

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