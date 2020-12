Лана Дель Рей спела гимн «Ливерпуля»

О записи поп-стандарта You’ll Never Walk Alone в исполнении Ланы стало известно месяц назад, и певица выкладывала в соцсетях а капеллу своего исполнения. И вот впервые полностью оркестрованная запись вышла в свет.

You’ll Never Walk Alone вышел на физическим носителях как 7-дюймовый винил лимитированной серии. Все доходы от продажи пластинки пойдут на благотворительность через Фонд футбольного клуба Ливерпуль.



Lana Del Rey

«You’ll Never Walk Alone» (Ты никогда не будешь одинок) — классическая песня, написанная американскими композиторами Ричардом Роджерсом и Оскаром Хаммерстайном II для мюзикла «Карусель» в 1945 году. Песня появилась при трагичных обстоятельствах: умер лучший друг композитора, и на его похоронах и была написана эта песня. Своей популярностью обязана тому, что в разное время её записали и использовали в своих концертах известные исполнители, такие, как Фрэнк Синатра, Марио Ланца, Элвис Пресли, Рэй Чарльз и другие. Песня четырежды возглавляла официальный британский хит-парад в исполнении следующих музыкантов: Gerry&The Pacemakers (№ 1 в 1963), The Crowd (№ 1 в 1985), Робсон Грин и Джером Флинн (№ 1 в 1996), Майкл Болл и Том Мур (№ 1 в 2020).

4 октября 1963 года ливерпульская группа Gerry&The Pacemakers выпустила свою версию You'll Newer Walk Alone. Кавер быстро завоевал популярность и возглавил почти все британские хит-парады. В тоже время, примерно 60-е годы, перед матчами «Ливерпуля» на Энфилде можно было услышать 10 лучших песен недели. От последней к первой, и You’ll Never Walk Alone была исполнена прямо перед самой игрой. Так произошло знакомство болельщиков «Ливерпуля» с культовой песней You’ll Never Walk Alone. Несмотря на то, что песня позже покинула хит-парад, болельщики продолжали исполнять ее перед игрой, когда DJ упорно ставил другие песни хит-парада. Вскоре и клуб пошел на уступки - YNWA стала звучать перед каждой игрой «Ливерпуля». С этого момента You’ll Never Walk Alone стала неофициальным гимном Ливерпуля.

Любопытно, что сегодня на играх сразу 20 (!) футбольных клубов в разных частях света можно услышать You’ll Never Walk Alone - Рапид (Вена), Орша, Партизан (Белоруссия), Брюгге, Антверпен и Мехелен (Бельгия), ЦСКА (Болгария), Штутгарт, Боруссия Дортмунд, Шальке, Вердер, Санкт-Паули, Алемания, Майнц и Кайзерслаутерн (все - Германия), Маккаби и Бейтар (Израиль), Дженоа и Верона (Италия), Аякс, KVV Квик Бойс, Фейеноорд и Твенте (Голландия), Селтик (Шотландия), Токио (Япония).

Насладитесь зрелищем, как фанаты «Ливерпуля» и «Селтика» одновременно поют эту песню, считая ее своей:

«You’ll Never Walk Alone» - именно та песня, которая в исполнении британских баритона Майклом Боллом, 99-летнего ветерана Второй Мировой войны Тома Мура и хора врачей и волонтёров «Голоса заботы» Национальной службы здравоохранения Великобритании вышла 17 апреля 2020 года в рамках акции поддержки врачей в период пандемии коронавируса. Сингл достиг первого места в официальном британском хит-параде UK Singles Chart, а песня стала лишь третьей за всю историю (после «Unchained Melody» и «Do They Know It’s Christmas?»), которой удалось четыре раза возглавлять британский хит-парад в исполнении разных музыкантов.