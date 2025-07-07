400 тысяч футболок Билли Айлиш отправит на переработку

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Около 400 тыс. неиспользованных футболок для мерча с прошлых туров Билли Айлиш отправят на переработку, чтобы создать 280 тыс. новых изделий.

Об этом говорится на сайте Fast Company. Проект реализует подразделение Universal Music Group — Bravado. Футболки перешлют в Марокко, где местная фабрика Hallotex распустит ткань на волокна для новой коллекции.

Billie Eilish
Billie Eilish

Мать певицы, Мэгги Бэрд, рассказала, что забота об экологии была важна для Билли с самого начала карьеры:

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«Мы просили [перерабатывать мерч] еще до того, как она стала популярной. Это было похоже на то, как если бы мы долго толкали камень в гору».

Перед выступлениями Айлиш сейчас показывает видеоролик, в котором объясняет, как она внедряет экологические инициативы в свою работу.

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