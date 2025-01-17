Билли Айлиш, Леди Гага, Стинг и RHCP выступят в поддержку горящего Лос-Анджелеса

Благотворительный концерт FireAid запланирован на 30 января и пройдет в Intuit Dome и Kia Forum, на сцену выйдут все звезды во главе с Билли Айлиш, Леди Гагой, Red Hot Chili Peppers, Green Day, Стиви Никс, Джони Митчелл, Джелли Ролл и Гвен Стефани.



Billie Eilish

В текущий состав также вошли P!NK, Стинг, Стивен Стиллз, Джон Майер, Дэйв Мэтьюз, Earth, Wind, & Fire, Lil Baby, Грейси Абрамс, Тейт МакРей, Кэти Перри и Род Стюарт, а в ближайшие дни, как сообщается, к мероприятию присоединятся и другие артисты.

У тех, кто хочет следить за событием издалека, есть множество вариантов: FireAid будет транслироваться одновременно на Apple TV, Max, Netflix, Paramount+, Prime Video, YouTube и Amazon Music Channel на Twitch, а также будут показаны отдельные показы в кинотеатрах AMC. Аудио будет транслироваться на Apple Music, iHeart Radio, SiriusXM, Spotify и SoundCloud.

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FireAid, представленный Live Nation совместно с AEG и Azoff Company, «посвящен восстановлению сообществ, опустошенных лесными пожарами, и поддержке усилий по предотвращению будущих пожаров по всей Южной Калифорнии». Доходы от мероприятия будут собраны в новый некоммерческий фонд, нацеленный на восстановление сильно поврежденной инфраструктуры, поддержку семей и отдельных лиц, чьи дома были утрачены в результате пожара, а также разработку стратегий на случай будущих чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

Группа Eagles поддержала мероприятие издалека, пожертвовав 2,5 миллиона долларов.

Разрушительный пожар затронул сотни тысяч жителей, и множество деятелей искусства, представителей индустрии и знаменитостей потеряли свои дома из-за пожаров, особенно в Пасифик-Палисейдс, Пасадене и Альтадене.