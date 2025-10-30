Билли Айлиш: Джеймс Кэмерон снимет для меня 3D-фильм!

В июле этого года стало известно, что Билли Айлиш связалась с режиссером Джеймсом Кэмероном, чтобы посотрудничать над 3D-проектом. Это будет концертный фильм в поддержку мирового тура поп-исполнительницы «Hit Me Hard and Soft». Прежде такие ленты с использованием высоких технологий выходили у группы U2, а также у певцов Джастина Бибера и Кэти Перри. Однако эти артисты не привлекали для фильмов маститых кинематографистов, как создатель картины «Титаник» и франшизы «Аватар», — Билли отличилась и здесь.



Billie Eilish

В интервью Билли Айлиш рассказала, что познакомилась с Джеймсом Кэмероном благодаря своей маме Мэгги Бэрд. От нее артистка переняла любовь к природе. Идея снять фильм появилась случайно: мама Билли обсуждала с режиссером уже существующие концертные фильмы в 3D. Бэрд перечислила их недостатки, и Кэмерон воспринял это как своеобразный вызов.

Билли уточнила, что ее новый фильм даст возможность поклонникам, которые не могут посетить концерт, увидеть его полностью, а не фрагментами на маленьких экранах смартфонов.

«Если ты совершаешь что-то невероятное, например, сальто назад, но никто не успел это снять на видео, то у тебя нет доказательств того, что это произошло», - говорит Билли Айлиш.

Певица считает, что 3D-фильм станет тем самым «доказательством». Однако Билли Айлиш предпочла не распространяться о деталях готовящегося проекта, сохранив интригу.

На вопрос издания о знаменитой сцене из «Титаника», где Роза спасается на выломанной двери, оставив Джека в холодной воде, Билли ответила шуткой. Она считает, что на двери было достаточно место для обоих возлюбленных, а жертва Джека была напрасной.

«Это так круто, что это знаменитый спор... Потому что когда я это увидела, у меня была только одна мысль: "Да как она могла?!". Они же могли поменяться местами несколько раз. Я так всегда думала: "Ну-ка, дамочка, забирайся в воду и помоги ему подняться на плот, а потом меняйтесь!". Но она же там уснула!», - Билли Айлиш.