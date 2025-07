Билли Айлиш объясняет истинную причину невероятно высокой стоимости ее атрибутики

На протяжении многих лет Билли Айлиш использовала свою растущую популярность, чтобы открыто говорить о проблемах, которые её глубоко волнуют, в том числе об изменении климата и устойчивом развитии.

«Она была, по сути, первой крупной поп-звездой, которая показала нам, что думает поколение Z и как оно видит мир, — говорит Томас Смит, редактор Billboard UK. - Она выросла в эпоху, когда молодые люди, такие как Грета Тунберг, полны энергии и желания что-то сделать для окружающей среды. И это не циничный маркетинговый ход; Билли действительно хочет изменить мир».



Billie Eilish

Состояние планеты так её тревожит, что в клипе на песню 2019 года «All The Good Girls Go To Hell» она предстаёт в образе крылатого существа, застрявшего в нефтяном пятне, окружённого бушующим огнём.

«Глубокий смысл песни — о глобальном потеплении и климатической катастрофе, и о том, что действительно важно, — сказала она тогда. - Эта песня о мире и попытках его спасти, и о людях, которые не верят, что его нужно спасать».

Её побудили к действию многочисленные встречи с руководителями музыкальных компаний, которые выявили явное отсутствие экологической сознательности в музыкальной индустрии.

«Они путались и запинались, потому что ничего не делали, — сказала она в прошлом году. - И было довольно тревожно обнаружить, что никто ничего не делает, чтобы улучшить мир».

Стремясь изменить мир к лучшему, Билли регулярно сотрудничает с REVERB — некоммерческой организацией, которая продвигает более экологичные подходы к живой музыке. В рамках этого сотрудничества она использовала солнечную энергию для частичного обеспечения своего выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго в 2023 году.

А во время ее текущего тура по Великобритании будут работать специальные «Экодеревни», предлагающие станции по розливу воды для сокращения отходов пластиковых бутылок, а излишки продуктов питания будут переданы в местные приюты.

Во время предстоящего лондонского этапа Билли также проведёт очередной климатический саммит под названием Overheated, объединяющий активистов, музыкантов и лидеров общественного мнения. «Она не обязана это делать, но она делает это, потому что это важно для неё и она знает, что это важно для её поклонников», — добавляет Томас.

Кроме того, Билли регулярно сотрудничает с организацией по пропаганде растительной пищи Support + Feed, которую основала ее мама Мэгги в 2020 году. Она и Билли — веганки, а инициатива направлена на повышение продовольственной безопасности путем поощрения крупных предприятий делать растительную пищу более доступной и недорогой.

«Растительная пища может прокормить больше людей, потому что так устроена пищевая цепочка, — сказала Мэгги. - Мы помогаем местной экономике и планете». Разделяя чувства своей мамы, Билли сказала: «Мне кажется, что в людях действительно произошли перемены, и многие люди приняли это обещание и стали более открытыми к идее питания растительной пищей».

Подчеркнув, как страсть Мэгги вдохновляет её каждый день, она добавила:

«Она работает невероятно усердно. Она такая бескорыстная и так сильно заботится о людях и мире, что, я думаю, вы даже не поверите, что это возможно».

Мэгги впервые повлияла на экологическую деятельность Билли ещё в детстве, и однажды она вспоминала:

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!



«Это было таким обыденным делом. Моя мама начала шить эти пакеты из разных видов красивых тканей и лент, и именно так упаковывали все наши подарки на Рождество и мой день рождения».

«Когда я росла в Лос-Анджелесе, всё в доме считалось многоразовым, и семья переоборудовала дом для работы на солнечных батареях, а затем убрала траву с палисадника, чтобы экономить воду. «Это были важные моменты для нас», — сказала Мэгги.

Между тем, прошлогодний выпуск альбома Билли «Hit Me Hard And Soft» был подкреплен программой устойчивого развития, которая предусматривала использование экологически чистой упаковки и виниловых копий, изготовленных из переработанных материалов.

«Я не могу просто игнорировать то, что знаю, заниматься своим бизнесом и карьерой, ничего не делая, — сказала Билли. - Меня так воспитали, и я не хочу так жить».

Кроме того, товары, продаваемые на её сайте, направлены на снижение воздействия на климат. «Проблема в том, чтобы убедиться, что моя одежда сделана качественно и этично, из хороших материалов, экологична, приятна на ощупь и долговечна», — говорит она. Хотя она и признает, что это делает её дороже, «я пытаюсь выбрать одно из двух зол».

Когда она выпустила свой документальный фильм «Мир немного размыт» на Apple TV+ , сопутствующая ему продукция в основном была изготовлена из органических тканей и произведена в США.

«Я надеюсь, что, инвестируя в более качественные вещи, мы сможем покупать и потреблять гораздо дольше, и мы все сможем меньше, — сказала она тогда. Это так важно для меня, и я надеюсь, что вы полюбите это так же, как и я».

Билли также привержена этичной красоте: ее ароматы не содержат парабенов, сертифицированы как веганские, не тестируются на животных и упакованы из экологически чистых материалов, за что она заслужила признание со стороны PETA.

Её личная миссия повлияла и на крупные бренды: в 2022 году Билли сотрудничала с Nike, чтобы обновить дизайн кроссовок Air Force 1, используя веганские и переработанные материалы. В октябре 2023 года она появилась в рекламной кампании Gucci, где классическая сумка Horsebit 1955 года была переделана с использованием веганской альтернативы коже под названием Demetra — впервые для бренда.

Билли часто делала яркие заявления на гламурных мероприятиях шоу-бизнеса, и на Met Gala в 2021 году она согласилась надеть платье от Oscar de la Renta только после того, как бренд согласился отказаться от использования меха в будущем.

«Это был один из самых сильных её поступков, — говорит Нина Нанна, художественный редактор ITV News. - Она, очевидно, чувствует на себе определённую ответственность и использует своё положение в глазах общественности, чтобы попытаться постепенно изменить мир. Она из поколения, которое выходит на улицы или заявляет: „Мы с этим не согласны“, и в данном случае это действительно сработало».



Билли надела Ocar de la Renta на Met Gala только после того, как бренд пообещал прекратить использование натурального меха

Говоря о том, какой эффект произвела её позиция на Met Gala, Билли сказала:

«Я убедила Oscar de la Renta полностью отказаться от использования меха, и это было для меня очень, очень важным событием. Надеюсь, что и другие бренды последуют её примеру и начнут заботиться об окружающей среде, стремясь помогать миру, а не ухудшать его».

Билли также выступала за инициативы в области психического здоровья и, открыто заявляя о том, что регулярно посещает психотерапевта, чтобы поговорить о своих чувствах, она сказала: «Я искренне верю, что каждый человек на земле должен ходить на терапию, независимо от того, что вы чувствуете в своей жизни, счастливы ли вы или что-то еще».

Как говорит Нина: «Многие 16- или 17-летние подростки не обязательно прислушиваются к советам своих мам и пап, но если совет исходит непосредственно от Билли и она призывает их обратиться за помощью, то это нормально».