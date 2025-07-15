Билли Айлиш объясняет истинную причину невероятно высокой стоимости ее атрибутики

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Изменение климата всегда было лейтмотивом карьеры Билли Айлиш. Но повлияло на невероятные цены на ее мерч, вызывающие вопросы.

На протяжении многих лет Билли Айлиш использовала свою растущую популярность, чтобы открыто говорить о проблемах, которые её глубоко волнуют, в том числе об изменении климата и устойчивом развитии.

«Она была, по сути, первой крупной поп-звездой, которая показала нам, что думает поколение Z и как оно видит мир, — говорит Томас Смит, редактор Billboard UK. - Она выросла в эпоху, когда молодые люди, такие как Грета Тунберг, полны энергии и желания что-то сделать для окружающей среды. И это не циничный маркетинговый ход; Билли действительно хочет изменить мир».

Billie Eilish
Billie Eilish

Состояние планеты так её тревожит, что в клипе на песню 2019 года «All The Good Girls Go To Hell» она предстаёт в образе крылатого существа, застрявшего в нефтяном пятне, окружённого бушующим огнём.

«Глубокий смысл песни — о глобальном потеплении и климатической катастрофе, и о том, что действительно важно, — сказала она тогда. - Эта песня о мире и попытках его спасти, и о людях, которые не верят, что его нужно спасать».

Её побудили к действию многочисленные встречи с руководителями музыкальных компаний, которые выявили явное отсутствие экологической сознательности в музыкальной индустрии.

«Они путались и запинались, потому что ничего не делали, — сказала она в прошлом году. - И было довольно тревожно обнаружить, что никто ничего не делает, чтобы улучшить мир».

Стремясь изменить мир к лучшему, Билли регулярно сотрудничает с REVERB — некоммерческой организацией, которая продвигает более экологичные подходы к живой музыке. В рамках этого сотрудничества она использовала солнечную энергию для частичного обеспечения своего выступления на фестивале Lollapalooza в Чикаго в 2023 году.

А во время ее текущего тура по Великобритании будут работать специальные «Экодеревни», предлагающие станции по розливу воды для сокращения отходов пластиковых бутылок, а излишки продуктов питания будут переданы в местные приюты.

Во время предстоящего лондонского этапа Билли также проведёт очередной климатический саммит под названием Overheated, объединяющий активистов, музыкантов и лидеров общественного мнения. «Она не обязана это делать, но она делает это, потому что это важно для неё и она знает, что это важно для её поклонников», — добавляет Томас.

Кроме того, Билли регулярно сотрудничает с организацией по пропаганде растительной пищи Support + Feed, которую основала ее мама Мэгги в 2020 году. Она и Билли — веганки, а инициатива направлена на повышение продовольственной безопасности путем поощрения крупных предприятий делать растительную пищу более доступной и недорогой.

«Растительная пища может прокормить больше людей, потому что так устроена пищевая цепочка, — сказала Мэгги. - Мы помогаем местной экономике и планете». Разделяя чувства своей мамы, Билли сказала: «Мне кажется, что в людях действительно произошли перемены, и многие люди приняли это обещание и стали более открытыми к идее питания растительной пищей».

Подчеркнув, как страсть Мэгги вдохновляет её каждый день, она добавила:

«Она работает невероятно усердно. Она такая бескорыстная и так сильно заботится о людях и мире, что, я думаю, вы даже не поверите, что это возможно».

Мэгги впервые повлияла на экологическую деятельность Билли ещё в детстве, и однажды она вспоминала:

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«Это было таким обыденным делом. Моя мама начала шить эти пакеты из разных видов красивых тканей и лент, и именно так упаковывали все наши подарки на Рождество и мой день рождения».

«Когда я росла в Лос-Анджелесе, всё в доме считалось многоразовым, и семья переоборудовала дом для работы на солнечных батареях, а затем убрала траву с палисадника, чтобы экономить воду. «Это были важные моменты для нас», — сказала Мэгги.

Между тем, прошлогодний выпуск альбома Билли «Hit Me Hard And Soft» был подкреплен программой устойчивого развития, которая предусматривала использование экологически чистой упаковки и виниловых копий, изготовленных из переработанных материалов.

«Я не могу просто игнорировать то, что знаю, заниматься своим бизнесом и карьерой, ничего не делая, — сказала Билли. - Меня так воспитали, и я не хочу так жить».

Кроме того, товары, продаваемые на её сайте, направлены на снижение воздействия на климат. «Проблема в том, чтобы убедиться, что моя одежда сделана качественно и этично, из хороших материалов, экологична, приятна на ощупь и долговечна», — говорит она. Хотя она и признает, что это делает её дороже, «я пытаюсь выбрать одно из двух зол».

Когда она выпустила свой документальный фильм «Мир немного размыт» на Apple TV+ , сопутствующая ему продукция в основном была изготовлена из органических тканей и произведена в США.

«Я надеюсь, что, инвестируя в более качественные вещи, мы сможем покупать и потреблять гораздо дольше, и мы все сможем меньше, — сказала она тогда. Это так важно для меня, и я надеюсь, что вы полюбите это так же, как и я».

Билли также привержена этичной красоте: ее ароматы не содержат парабенов, сертифицированы как веганские, не тестируются на животных и упакованы из экологически чистых материалов, за что она заслужила признание со стороны PETA.

Её личная миссия повлияла и на крупные бренды: в 2022 году Билли сотрудничала с Nike, чтобы обновить дизайн кроссовок Air Force 1, используя веганские и переработанные материалы. В октябре 2023 года она появилась в рекламной кампании Gucci, где классическая сумка Horsebit 1955 года была переделана с использованием веганской альтернативы коже под названием Demetra — впервые для бренда.

Билли часто делала яркие заявления на гламурных мероприятиях шоу-бизнеса, и на Met Gala в 2021 году она согласилась надеть платье от Oscar de la Renta только после того, как бренд согласился отказаться от использования меха в будущем.

«Это был один из самых сильных её поступков, — говорит Нина Нанна, художественный редактор ITV News. - Она, очевидно, чувствует на себе определённую ответственность и использует своё положение в глазах общественности, чтобы попытаться постепенно изменить мир. Она из поколения, которое выходит на улицы или заявляет: „Мы с этим не согласны“, и в данном случае это действительно сработало».

Билли надела Ocar de la Renta на Met Gala только после того, как бренд пообещал прекратить использование натурального меха
Билли надела Ocar de la Renta на Met Gala только после того, как бренд пообещал прекратить использование натурального меха

Говоря о том, какой эффект произвела её позиция на Met Gala, Билли сказала:

«Я убедила Oscar de la Renta полностью отказаться от использования меха, и это было для меня очень, очень важным событием. Надеюсь, что и другие бренды последуют её примеру и начнут заботиться об окружающей среде, стремясь помогать миру, а не ухудшать его».

Билли также выступала за инициативы в области психического здоровья и, открыто заявляя о том, что регулярно посещает психотерапевта, чтобы поговорить о своих чувствах, она сказала: «Я искренне верю, что каждый человек на земле должен ходить на терапию, независимо от того, что вы чувствуете в своей жизни, счастливы ли вы или что-то еще».

Как говорит Нина: «Многие 16- или 17-летние подростки не обязательно прислушиваются к советам своих мам и пап, но если совет исходит непосредственно от Билли и она призывает их обратиться за помощью, то это нормально».

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