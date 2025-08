Фил Коллинз находится в больнице, а не в хосписе

Представитель Фила Коллинза опроверг распространяемые в Интернете слухи о том, что легендарный певец и барабанщик в настоящее время находится в хосписе, подтвердив, что 73-летний артист находится в больнице на операции на колене.

На этой неделе в интернете начали распространяться слухи о здоровье Коллинза: некоторые пользователи социальных сетей ложно утверждали, что член Зала славы рок-н-ролла перешёл в хоспис — учреждение, обычно предназначенное для ухода за умирающими. Однако представитель Коллинза подтвердил изданию TMZ, что эти слухи беспочвенны.

Представитель пояснил, что в настоящее время Коллинз госпитализирован, но только из-за недавней операции на колене, а не из-за какого-либо неизлечимого заболевания.



В последние годы здоровье Коллинза вызывало всё большую обеспокоенность. Бывший фронтмен Genesis открыто говорил о своих проблемах со здоровьем, многие из которых связаны с серьёзной травмой позвоночника, полученной им в 2007 году. Осложнения после этой травмы привели к повреждению нервов и синдрому «свисающей стопы» – состоянию, из-за которого он практически не чувствует одну ногу. С 2015 года Коллинз ходит с тростью и испытывает трудности с длительным стоянием на ногах.

В своем документальном фильме 2024 года «Фил Коллинз: барабанщик прежде всего» музыкант откровенно рассказал о том, как состояние его здоровья повлияло на его жизнь и карьеру.

«Я всю жизнь играл на барабанах. И вдруг лишиться этой возможности — это шок, — сказал он в фильме. - Если я не смогу делать то, что делал, так же хорошо, как раньше, я лучше расслаблюсь и ничего не буду делать. Если однажды проснусь и смогу держать в руках барабанные палочки, тогда попробую. Но у меня такое чувство, будто я исчерпал все свои мили».

Коллинз, который официально завершил выступления с Genesis в 2022 году после прощального концерта, также рассказывал в прошлых интервью , что отложил запись новой музыки, поскольку чувствовал себя «очень плохо».

На своём последнем выступлении в составе Genesis в Лондоне к нему присоединились давние товарищи по группе Майк Резерфорд и Тони Бэнкс. Выступление сопровождалось бурными аплодисментами фанатов. Коллинз в шутку сказал публике: «После сегодняшнего вечера нам всем придётся искать настоящую работу».

Коллинз добился выдающихся успехов в чартах Billboard на протяжении всей своей карьеры, особенно в 1980-х. Будучи сольным исполнителем, Коллинз семь раз возглавлял чарт Billboard Hot 100, включая «Against All Odds (Take a Look at Me Now)», «Sussudio» и «Another Day in Paradise», которая продержалась на вершине четыре недели.

Его альбом No Jacket Required 1985 года возглавил чарт Billboard 200, получив бриллиантовый статус и премию «Грэмми» за альбом года. В составе Genesis Коллинз достиг первого места с песней «Invisible Touch» в 1986 году.