Группа Genesis воссоединяется спустя 13 лет

Группа не играла вместе ни в каком качестве со времени окончания тура Turn It on Again в 2007 году. В этот раз в состав группы входят участники классической эпохи Фил Коллинз, клавишник Тони Бэнкс и гитарист Майк Резерфорд, а также туровый гитарист-басист Дэрил Штюрмер и впервые - сын Фила Ник Коллинз на барабанах.



Phil Collins, Mike Rutherford, Tony Banks

10-дневный тур начинается 16 ноября в Дублине на 3 Arena и заканчивается 11 декабря в Ньюкасле, на английской Newcastle Utilita Arena. Билеты на большинство концертов поступят в продажу в пятницу, 6 марта, в 9:00 по британскому времени.

Воссоединение Genesis любого рода казалось очень маловероятным всего несколько лет назад. Коллинз был не только не способен играть на барабанах из-за обширного повреждения нерва, но также сказал, что ушел из музыкальной индустрии. Он объявил себя «неофициально вышедшим на пенсию» в 2015 году, и начал играть сольные концерты в 2017 году. Его сын-подросток Ник играл на барабанах, а Фил сидел в кресле на протяжении всего шоу, но в нем по-прежнему собрались арены и стадионы по всему миру.

Майк Резерфорд в 2019 году в Берлине отыграл хит Genesis 1978 года «Follow You Follow Me» с Филом Коллинзом, а Коллинз начал намекать о возможном воссоединении. «Мы остаемся хорошими друзьями, - говорил он зрителям на большинстве шоу, - так что вы никогда не узнаете». Коллинз, Бэнкс и Резерфорд были замечены вместе на игре «Нью-Йорк Никс» в январе на фоне сообщений, что они репетируют для тура.

«Я думаю, что это естественный момент. Фил был в туре последние два с половиной года, а его сын Ник играл на барабанах, так что казалось естественным моментом поговорить об этом. Мы все еще хорошие друзья, мы все выше травы, и вот мы здесь! », - сказал Резерфорд.

«Он играет немного как я, когда хочет. Я - одно из его многочисленных влияний, будучи его отцом. Он играет как я, и у него такое же отношение, как и у меня, так что это был хороший стартер для него», - сказал о сыне Фил Коллинз, который больше не может играть на барабанах.

Бывший гитарист Стив Хакетт, который ушел из группы в 1977 году, не является частью этого тура. Оригинальный фронтмен Peter Gabriel покинул группу в 1975 году и не играл с ними после однократного концерта в 1982 году.