Сергей Мазаев выпустил дуэт с «Капитаном Максом»

В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «...

В программу войдут самые известные песни коллектива, среди них и юбилейные «До свиданья, мама!» и «...

5 июля в Зеленом театре на ВДНХ группа «Моральный кодекс» сыграет большой летний концерт «The Best...

5 июля в Зеленом театре на ВДНХ группа «Моральный кодекс» сыграет большой летний концерт «The Best...

Неделя выдалась неровной на релизы, но рассмотрим их с точки зрения того, насколько свежи они для...

Неделя выдалась неровной на релизы, но рассмотрим их с точки зрения того, насколько свежи они для...

Песня время от времени исполняется на концертах коллектива на протяжении последних нескольких лет,...

Песня время от времени исполняется на концертах коллектива на протяжении последних нескольких лет,...

Группа «Автограф» выпустила первую за 30 лет песню «Храни» (слушать песню).

Группа «Автограф» выпустила первую за 30 лет песню «Храни» (слушать песню).

Рок-группа "Моральный кодекс", которая отметит 30-летие в 2020 году, планирует запись нового,...