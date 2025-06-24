Сергей Мазаев выпустил дуэт с «Капитаном Максом»

Опубликовано пользователем

У группы "Моральный кодекс" Сергея Мазаева вышел дуэтный трек с группой "Капитан Макс" (слушать песню).

«Мощная и вдохновляющая песня о том, что в жизни всегда есть шанс изменить курс, переосмыслить ценности и найти свой путь. Звучание сочетает энергичный рок-н-рольный драйв с лирической глубиной, а голос Мазаева добавляет песне харизмы и искренности. Идеальный гимн для тех, кто готов меняться и идти за мечтой», - говорится в описании к песне.

Режиссером клипа на песню, который выйдет в июле, будет Надежда Михалкова.

Получайте музыкальные новости первыми в Telegram!

Сергей Мазаев и Максим Севрюков
Сергей Мазаев и Максим Севрюков

Сергей Мазаев — легендарный рок-музыкант и певец, бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Заслуженный артист России.

«Капитан Макс» — российская рок-группа, основанная в 2023 году. Исполняет интеллектуальный интеллигентный рок (ИИ-рок). Фронтмен — Максим Севрюков, автор песен, предприниматель и пилот, получивший своё прозвище «Капитан Макс» ещё в лётной школе. Является попечителем фонда «Я верю», который открывает музыкальные классы для незрячих детей.

Быстрый поиск: 