Сергей Мазаев выпустил дуэт с «Капитаном Максом»

«Мощная и вдохновляющая песня о том, что в жизни всегда есть шанс изменить курс, переосмыслить ценности и найти свой путь. Звучание сочетает энергичный рок-н-рольный драйв с лирической глубиной, а голос Мазаева добавляет песне харизмы и искренности. Идеальный гимн для тех, кто готов меняться и идти за мечтой», - говорится в описании к песне.
Режиссером клипа на песню, который выйдет в июле, будет Надежда Михалкова.
Сергей Мазаев — легендарный рок-музыкант и певец, бессменный лидер группы «Моральный кодекс». Заслуженный артист России.
«Капитан Макс» — российская рок-группа, основанная в 2023 году. Исполняет интеллектуальный интеллигентный рок (ИИ-рок). Фронтмен — Максим Севрюков, автор песен, предприниматель и пилот, получивший своё прозвище «Капитан Макс» ещё в лётной школе. Является попечителем фонда «Я верю», который открывает музыкальные классы для незрячих детей.
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