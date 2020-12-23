«Автограф» выпустил первую за 30 лет песню

В составе - Александр Ситковецкий (гитара, вокал), Леонид Гуткин (бас-гитара), Артур Беркут (вокал), Леонид Макаревич (клавишные), Виктор Михалин (ударные) и Сергей Мазаев (вокал, саксофон).

«Мы в зоне риска. Макар и я — 65+, Витя — 64, Гуткин и Беркут — сосунки, еще 60 нет. Мазаю 60 только стукнуло. Решил написать ободряющее письмо, мол, держитесь, ребята, и не через такое прорывались, бла, бла и еще раз бла, — говорит лидер коллектива Александр Ситковецкий. — В конце написал: «Stay safe!» (Берегите себя!). На что главный циник советского рока (ну, это лишь шершавый панцирь, а под ним…), блестящий барабанщик Виктор Евгеньевич Михалин вдруг ответил: «Сань, а напиши песню Stay Safe»».



Артур Беркут

«Автограф» — советская рок-группа, основанная Александром Ситковецким в Москве в 1979 году. «Автограф» был одним из самых популярных исполнителей прогрессив-рока в СССР. Пик популярности группы пришёлся на 1980-е годы. Объездив с гастролями весь Советский Союз, «Автограф» стал первой советской рок-группой, которая достигла реального коммерческого успеха за границей, выступив в более чем 30 странах мира. Группа проводит туры по социалистическим странам: Чехословакии, ГДР. В Венгрии «Автограф» едет по стране с группой P. Box (1984), в Болгарии выступает почётным гостем на фестивале «Золотой Орфей» (1983), в Польше — на фестивале в Сопоте (1987), где становится лауреатом фестиваля с отдельными призами публики и прессы, и лучшей песней фестиваля «Мир в себе». В 1984 году выходит первый студийный магнитоальбом группы, записанный в студии Мосфильма. Первый полноформатный альбом под названием «Автограф» выходит на «Мелодии» в 1986 году, как и двойной концертный магнитоальбом. 13 июля 1985 года группа, единственная из Восточной Европы, приняла участие во всемирном телеконцерте Live Aid for Africa, выступив перед 2,5 миллиардами человек. В мае 1986 года «Автограф» вместе с Аллой Пугачёвой и другими звёздами выступает в спорткомплексе «Олимпийский» в благотворительном концерте «Счёт 904» в поддержку пожарных Чернобыля. В 1986 году к группе присоединяются Сергей Мазаев и Руслан Валонен (Дубровин). В 1987 году группа приняла участие в советско-американском концерте Our Move, вместе с Santana, Doobie Brothers, Bonnie Raitt, James Taylor. «Автограф» выступал на бесчисленных международных фестивалях в Англии, Франции, Дании, Австрии, Финляндии, ФРГ и Швейцарии вместе с John McLaughlin, Murray Head, Kenny Rogers, Tom Cochran, Glass Tiger, Ten Years After, Southside Johny and the Jukes, «открывал» концерты для Chicago в Канаде, работал с продюсером и композитором Дэвидом Фостером в Канаде и Москве.

Состав на момент прекращения деятельности в 1990 году: Александр Ситковецкий — гитара, вокал; Леонид Гуткин — бас-гитара; Артур Беркут — вокал; Руслан Валонен — клавишные; Сергей Криницын — ударные. Кроме того, в группе «Автограф» играли в разные годы Андрей Моргунов — ударные; Крис Кельми — клавишные, вокал; Владимир Якушенко — ударные; Сергей Брутян — вокал; Леонид Макаревич — клавишные; Виктор Михалин — ударные; Сергей Мазаев — вокал, саксофон.