«Моральный кодекс» готовит новый альбом

Об этом в интервью ТАСС рассказал солист группы Сергей Мазаев.

"В 2020 году нам исполнится 30 лет, и мы идем к новому альбому", - сказал он.

Предыдущий альбом "Зима" группа представила в 2014 году.



Сергей Мазаев

Мазаев объяснил редкий выпуск пластинок тем, что это неприбыльная часть работы.

"У нас просто нет оборотного капитала. На то, что мы зарабатываем на концертах, нам приходится содержать свои семьи, студию. Выпуск пластинок - не прибыльный бизнес. Это чисто расходная статья, но без нее не может быть коллектива", - отметил музыкант.

При этом, по словам Мазаева, "Моральный кодекс" не боится, что поклонники забудут коллектив. "Обратите внимание: если мы появляемся в эфире, то это в основном старые вещи, 25-летней давности. И они звучат достаточно актуально, я не сказал бы, что это архаичная музыка", - подчеркнул он.

Основным автором песен "Морального кодекса" с основания группы в 1989 году выступает Николай Девлет-Кильдеев. Другие участники коллектива не всегда могут сразу по достоинству оценить его предложения, поделился Мазаев.

"Даже "Первый снег", которая в итоге стала самой ротируемой из наших песен, сначала нам совсем не приглянулась, - рассказал солист. - Она была в другой тональности немножко, немножко с другим ритмом, и казалась более народной… Но обычно мы догадываемся, какая песня станет хитом. Потому что она начинает нравиться самому, а если тебе нравится, то есть шанс, что понравится кому-то еще. "До свиданья, мама" изначально делали хитом, и риф, который в этой песне звучит, возник в самой студии чуть ли не на сведении".