BARINOVA возвращается: новая музыка, новые песни!

После актерского марафона, в котором она снялась в более чем 10 сериалах, покорив зрителей своим талантом, внешностью и харизмой, артистка вновь открывает новую главу в своей творческой биографии.



BARINOVA

Её лиричные баллады когда-то звучали в плей-листах всей страны, а танцевальные треки зажигали на вечеринках. Теперь BARINOVA готова удивить нас сразу несколькими премьерами, и если её предыдущие работы стали саундтреком к нашим эмоциям, то новые треки обещают быть нереально яркими и с неожиданными настроениями.

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Инсайдеры утверждают, что музыкальный материал, который певица приготовила для поклонников своего творчества, сочетает в себе абсолютно новую авторскую лирику и свежие аранжировки, а это значит — нас ждёт не просто возвращение.

Премьеры стартуют уже в ближайшие дни на всех цифровых площадках, и мы, конечно, будем первыми, кто расскажет вам все детали. Готовьтесь — новые песни BARINOVA уже в пути!

А пока остаётся лишь переслушать старые хиты ( "Самый-самый", "Твоя", "Бармен", "Фантомы" и др.,) и ждать. Скоро всё изменится!