«Именно так для меня звучит осень...» - Barinova

Кавер-версия была создана для недавнего выпуска шоу «Битва поколений», где Полина Гагарина...

Полина Гагарина спела песню Bearwolf «Один в поле воин» с ее авторшей (слушать дуэт).

Автором новинки стал лидер коллектива Байгали Серкебаев. «Она не виновата - ты с ней в...

Что примечательно, в альбом войдут только композиции певца собственного сочинения. Актёр,...

Кирилл Туриченко выпустил песню «Зацелуй мои раны» – первый сингл из нового альбома, выход которого...

10AGE и Анет Сай уже два года как муж и жена. Но только 22 июля 2025 года состоялось долгожданное...