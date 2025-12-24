Женя Трофимов: Москва и Санкт-Петербург первыми нас поддержали!

Музыканты из Барнаула вернулись на площадку «Авторадио» спустя полтора года – последний раз они выступали в шоу «Мурзилки Live» в апреле 2024-го. За это время группа прошла путь от начинающих артистов до одного из самых востребованных концертных коллективов страны. В эфире «Авторадио» «Комната культуры» исполнила семь композиций, включая хиты «Привет», «Все они о тебе», «Добегу», «Первая любовь» и «Самолеты», а также кавер на песню Uma2rman «Звезды считают нас» в честь 25-летия группы Владимира Кристовского.



«Комната культуры» стремительно набрала популярность

Солист Женя Трофимов признался, что именно после прошлого выступления на «Авторадио» у коллектива началась активная концертная жизнь.

«И после того, как мы к вам пришли, все и пошло, понимаете? Вы нас после этого эфира благословили. Мы верили в это», – сказал он.



Успех принес концерт на «Авторадио», считает Женя Трофимов

Новый гастрольный тур группы стартует 2 января и продлится до весны. Ключевыми датами станут выступления 14 марта на сцене ВТБ Арена в Москве и 11 апреля в «Юбилейном» в Санкт-Петербурге. Музыканты подчеркнули, что для этих двух городов готовят особую программу

«Для Москвы и Санкт-Петербурга мы готовим обширную большую программу, потому что эти города когда-то в начале нашего творчества поддержали нас, встретили, и, наверное, самое большое количество слушателей первых появилось в этих городах», – отметил Женя Трофимов.

В перерыве между январскими гастролями и весенним туром участники «Комнаты культуры» планируют работать над новым материалом.

«Будем записывать новые песни, чтобы удивлять людей в новом году. Ну и про физическое состояние не забываем: спа-процедуры, тренировки. С нами в туре уже много времени ездит персональный тренер по кикбоксингу, так что нужно держать форму даже в отпуске», – рассказали музыканты.



Музыканты исполнили на «Авторадио» свои главные хиты

В планах также – коллаборации с Zoloto и Beautiful Boys, хотя музыканты признались, что раскрывать все детали пока не готовы. Каверы на их песни уже делали такие артисты, как Леонид Агутин, Uma2rman и «Ленинград».

Отдельной темой разговора стал недавний концерт группы в родном Барнауле, который собрал 6000 зрителей – на две тысячи больше, чем годом ранее. Женя Трофимов назвал это выступление самым волнительным

«Самое долгожданное и самое нервное событие. У нас ощущение, как в музыкальной школе перед экзаменом. Это такой отчетный, главный концерт. Мы проехали по всей России, мы дали концерты, и вот мы вернулись спеть для вас», – поделился он.