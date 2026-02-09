Scorpions переиздает дебютный альбом Lonesome Crow

Новая версия альбома Lonesome Crow будет перемикширована обладателем премии «Грэмми» продюсером Хансом-Мартином Баффом и основана на архивных оригинальных мастер-лентах продюсера Конни Планка. Помимо стриминговых сервисов, альбом будет доступен для покупки в виде ограниченного издания на прозрачном виниле в разворачивающемся конверте и в виде CD в цифровом конверте.



Scorpions

Альбом Lonesome Crow, выпущенный в 1972 году как дебютный альбом Scorpions, послужил саундтреком к немецкому антинаркотическому фильму «Das Kalte Paradies». Записанный всего за семь дней, этот мрачный психоделический альбом стал основой для последующего успеха группы. Их дебютный альбом заметно отличается от более поздних работ, которые сосредоточены на более мелодичном хард-роке по сравнению с необработанным, почти прогрессивным рок-стилем Lonesome Crow.

Легендарная рок-группа была основана в 1965 году Рудольфом Шенкером, который до сих пор остается единственным постоянным участником коллектива. Наиболее известный состав группы существовал с 1978 по 1992 год и включал вокалиста Клауса Майне, ведущего гитариста Маттиаса Ябса, басиста Фрэнсиса Бухгольца и барабанщика Германа Раребелла. За свою карьеру Scorpions выпустили 19 студийных альбомов, добившись значительного коммерческого успеха и признания критиков, продав более 100 миллионов пластинок по всему миру.

Помимо коммерческого успеха, группа Scorpions получила ряд престижных наград, в том числе премию World Music Award в 2010 году и премию ECHO Lifetime Achievement Award в 2009 году.