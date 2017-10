Scorpions выпускает альбом баллад

Новый сборник, получивший название “Born To Touch Your Feelings”, будет включать 17 композиций, в том числе новые песни “Melrose Avenue” и “Always Be With You”, а также новые версии песен “Send Me An Angel” и “Follow Your Heart”.

Дата выхода сборника “Born To Touch Your Feelings” назначена на 24 ноября.

Трек-лист:

"Born To Touch Your Feelings" (MTV Unplugged studio edit)

"Still Loving You" (версия с альбома "Comeblack")

"Wind Of Change" (версия с альбома "Comeblack")

"Always Somewhere" (ремастер 2015 года)

"Send Me An Angel" (новая акустическая версия 2017 года)

"Holiday" (ремастер 2015 года)

"Eye Of The Storm" (radio edit)

"When The Smoke Is Going Down" (ремастер 2015 года)

"Lonely Nights"

"Gypsy Life"

"House Of Cards" (сингловая версия)

"The Best Is Yet To Come"

"When You Came Into My Life" (MTV Unplugged studio edit)

"Lady Starlight" (ремастер 2015 года)

"Follow Your Heart" (new full band version 2017)

"Melrose Avenue" (новая песня)

"Always Be With You" (новая песня)